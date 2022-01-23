Вакцина меняет код ДНК ? Ответ врача-эпидемиолога



Врач-эпидемиолог, и.о. заведующей отдела клинической эпидемиологии ЯРКБ Мария ВАСИЛЬЕВА объяснила мотивы мифов о вакцинации среди беременных и ее влиянии на ДНК, передает ЦУР Якутии.

— Миф: «Вакцина вызывает рак»

— Вакцины от ковида не вызывают рак. До сих пор нет ни одного случая, который доказал бы обратное. Онкологические заболевания развиваются годами. Гораздо дольше, чем применяют вакцины от ковида. И речь не только о коронавирусе. За всю историю наблюдений ни одна вакцина не приводила к онкозаболеваниям.

С начала массовой вакцинации граждан прошёл всего год, и нет оснований утверждать, что вакцина несёт риск развития онкологии. Все компоненты вакцины не обладают канцерогенным действием — это факт, иначе их бы просто не пропустили к выпуску.

— Миф: «Вакцины встраиваются в ДНК и меняют её код»

— Это из области ненаучной фантастики. Вакцины не могут влиять на ДНК и взаимодействовать с её кодом. В вакцинах вирус убит и неактивен и, в любом случае, его геном записан на молекуле РНК, а не ДНК, как у людей. Для того, чтобы переписать РНК в ДНК, нужны особые ферменты, которых у коронавируса нет. Вакцины работают с иммунными клетками, знакомя последние с фрагментами генетического материала ковида. После этого в организме начинается процесс выработки антител.

— Миф: «Вакцины нельзя вводить беременным женщинам»

— Никакой связи между вакцинацией, способностью зачать, формированием плода, течением беременности и рождением здорового ребенка нет и быть не может. Наоборот, сделав прививку, вы защищаете своего будущего ребёнка от возможности заражения после родов.

Наоборот, женщинам с высоким риском тяжёлого течения ковида (имеющие сахарный диабет, хронические заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, выделительной систем) показана вакцинация и акушер-гинекологи, оценивая ситуацию в каждом конкретном случае, выписывают направление на вакцинацию — это работа женских консультаций. ЦУР Якутии в конце 2021 года провел опрос среди жителей республики. Полученные цифры доказывают, что фейки и ложные сведения становятся основным фактом для отказа от вакцинации.