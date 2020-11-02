02.11.2020
15:00
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Экономика

Вакансии в АК «Железные дороги Якутии»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в связи с открытием контейнерной площадки в г. Якутске  проводит набор сотрудников по следующим специальностям:

  1. Крановщик автокрана – 2 чел., зарплата 60 000 руб.
  2. Мастер погрузо-разгрузочных работ – 2 чел., зарплата 50 000 руб.
  3. Приемосдатчик – 2 чел., зарплата 50 000 руб.
  4. Стропальщик – 4 чел., зарплата 40 000 руб.

Подробности по телефону: 8 924-879-40-52

Фото: Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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