24.12.2020
17:59
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Экономика

Вакансии в АК «Железные дороги Якутии»

Акционерной компании «Железные дороги Якутии» требуются работники в Нижний Бестях по следующим специальностям:

Начальник гаража, с предоставлением квартиры.

Водители с категорией «Е»

Машинист колёсного погрузчика

Водитель манипулятора с удостоверением работы на КМУ

Машинисты автомобильных кранов 25т и 50т

Машинист козлового крана 

Работа возможна вахтовым методом. Общежитие предоставляется. 

Справки по телефону  89248797909 

Резюме можно направить  на эл. адрес: ssi250861@mail.ru

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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