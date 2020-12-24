24.12.2020
17:59
77
Экономика
Вакансии в АК «Железные дороги Якутии»
Акционерной компании «Железные дороги Якутии» требуются работники в Нижний Бестях по следующим специальностям:
Начальник гаража, с предоставлением квартиры.
Водители с категорией «Е»
Машинист колёсного погрузчика
Водитель манипулятора с удостоверением работы на КМУ
Машинисты автомобильных кранов 25т и 50т
Машинист козлового крана
Работа возможна вахтовым методом. Общежитие предоставляется.
Справки по телефону 89248797909
Резюме можно направить на эл. адрес: ssi250861@mail.ru
Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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