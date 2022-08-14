14.08.2022
12:00
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Экономика
#Вакансии. Управление инфотехнологий МЧС Якутии приглашает на службу
На службу в Управление информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:
- Инженер. Требование: образование – высшее профессиональное (техническое).
- Техник. Требование: образование – среднее специальное, декретная ставка.
Общие требования к кандидатам:
Возраст до 35 лет, гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости, не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью.
Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в Управление информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), по адресу: г. Якутск ул. Дзержинского 35а каб. 1 или направить резюме на адрес электронной почты uits@mail.14.mchs.gov.ru. Контактный телефон +7(4112)507-743, ведущий инженер Протопопов Айсен Николаевич.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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