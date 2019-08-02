Вакансии АО «Саханефтегазсбыт»

АО «Саханефтегазсбыт» приглашает на вакантные должности:
- Усть-Куйгинская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС 5 разряда;
- Ленская нефтебаза – слесарь КИПиА отдела автоматизированных систем управления;
- Томмотская нефтебаза – электрогазосварщик 5 разряда, токарь 5 разряда;
- Нагорнинская нефтебаза – слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электрослесарь по ремонту оборудования АЗС 4 разряда;
- Зырянская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования АЗС, водитель топливозаправщика, мастер товарного участка, лаборант химического анализа 3 разряда, электрогазосварщик;
- Нижнеянская нефтебаза – ведущий специалист по ОТ и ППБ, механик резервуарного парка 1 категории, мастер товарных операций 2 категории, оператор товарный 4 разряда.
Обращаться по телефону 8(4112) 45-23-70
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».