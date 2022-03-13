Вакансии. 4 пожарно-спасательный отряд Нерюнгри приглашает на службу

На службу в 4 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:

Инспектор по основной деятельности. Требование к кандидатам: высшее профессиональное образование, можно без опыта работы. Инженер (начальник службы) охраны труда. Требование к кандидатам: высшее профессиональное образование, можно без опыта работы. Инженер (начальник группы). Требование к кандидатам: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 1 года. Водитель автомобиля (пожарного). Требование к кандидатам: среднее профессиональное (техническое) образование, наличие водительских прав категории – С, стаж вождения не менее 3 лет. Пожарный. Требование к кандидатам: среднее (полное) общее образование и специальное первоначальное обучение пожарного, можно без опыта работы. Комендант. Требование к кандидатам: среднее профессиональное (техническое) образование. Механик. Требование к кандидатам: среднее профессиональное (техническое) образование.

Общие требования к кандидатам: возраст до 35 лет, гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости, не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью, годные по состоянию здоровья к службе в ФПС.

Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в 4 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), по адресу: г. Нерюнгри, ул. Строителей, 21, отдел кадров или направить резюме на адрес электронной почты ogps-neru@yandex.ru. Контактный телефон 8(41147) 68901 доб. (116).