Вахтовка с рабочими перевернулась в Якутии: есть пострадавшие

По предварительным данным, 30 января около 6 часов утра на 1083 километре ФАД «Колыма» водитель, управляя автомобилем, предварительно, марки «КамАЗ» и следуя в сторону п.Усть-Нера Оймяконского района допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия 3 человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу.

Для установления причин и обстоятельств ДТП выехала следственно- оперативная группа.