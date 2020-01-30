30.01.2020
09:38
142
Происшествия
Вахтовка с рабочими перевернулась в Якутии: есть пострадавшие
По предварительным данным, 30 января около 6 часов утра на 1083 километре ФАД «Колыма» водитель, управляя автомобилем, предварительно, марки «КамАЗ» и следуя в сторону п.Усть-Нера Оймяконского района допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия 3 человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу.
Для установления причин и обстоятельств ДТП выехала следственно- оперативная группа.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.01.2020
80
30.01.2020
91
30.01.2020
230
30.01.2020
184
30.01.2020
169
30.01.2020
1398
30.01.2020
276
30.01.2020
837
29.01.2020
369
29.01.2020
358
29.01.2020
427
29.01.2020
1021
29.01.2020
445
29.01.2020
1290
29.01.2020
417
29.01.2020
4169
29.01.2020
1066
29.01.2020
522
29.01.2020
1711
29.01.2020
349
29.01.2020
3976
29.01.2020
442
29.01.2020
432
29.01.2020
340
29.01.2020
588
29.01.2020
433
29.01.2020
773
29.01.2020
653
29.01.2020
2433
29.01.2020
413
29.01.2020
997
29.01.2020
703
29.01.2020
1144
29.01.2020
465
29.01.2020
682
29.01.2020
479
29.01.2020
422
29.01.2020
2671
29.01.2020
7428
29.01.2020
413
29.01.2020
1473
29.01.2020
426
29.01.2020
728
29.01.2020
462
29.01.2020
976
29.01.2020
700
29.01.2020
507
29.01.2020
1438
28.01.2020
559
28.01.2020
433
28.01.2020
474
28.01.2020
634
28.01.2020
2894
28.01.2020
2486
28.01.2020
867
ТОП НОВОСТИ
24.01.2020
11732
24.01.2020
9034
24.01.2020
8594
26.01.2020
8527
29.01.2020
7420
28.01.2020
6853
27.01.2020
6637
27.01.2020
6402
25.01.2020
5942