30.01.2020
09:38
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Происшествия

Вахтовка с рабочими перевернулась в Якутии: есть пострадавшие

По предварительным данным,  30  января  около  6 часов  утра  на 1083 километре  ФАД «Колыма» водитель,  управляя автомобилем,   предварительно, марки  «КамАЗ» и  следуя  в сторону п.Усть-Нера Оймяконского  района допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия  3 человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу.

Для установления причин и обстоятельств  ДТП выехала следственно- оперативная  группа.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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