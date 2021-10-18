Вахтовики АЛРОСА. Кто добывает алмазы в Якутии?

Еще с советских времен отъезд «на вахту» был окружен ореолом избранности, таинственности. Сейчас работа вахтовым методом гораздо более открытая тема, но все равно, часто, уезжающие по договорам на северные прииски, вызывают у других уважение и даже зависть. Надо признать, не все спешат устроиться на эту работу, хотя многим, наверное, хотелось бы стать причастными ко все еще таинственному миру «вахтовиков». На самом деле, большинство страшится неизвестности, ведь как известно, боишься того, чего не знаешь. Так как там, все же, обстоят дела? На прошлой неделе мне удалось побывать на прииске «Маят», что находится на стыке Анабарского и Оленекского улусов, компании «Алмазы Анабара» — «дочке» АЛРОСА. На прииске я поговорил с реальными вахтовиками, одни из которых ездят сюда по контракту вот уже много смен, а другие – на своей первой вахте. Кто они? Каковы их цели, задачи? Какие трудности они преодолели чтобы получить заветную работу?

Авксентий Григорьев, сварщик, 35 лет, 4-я вахта. Горный улус, село Бердигестях.

Началось с того, что написал резюме и оставил в отделе кадров компании «Алмазы Анабара» и вскоре меня пригласили на очное собеседование. Известно, что не всякого берут, предпочитают опытных, с отличным здоровьем и, чтобы биография была чистая, без криминала. Но мне повезло, подошел по всем параметрам, взяли. Сначала подписал договор о смене, потом, после двухмесячного отдыха, законтрактовался на полгода. С тех пор езжу сюда, вошел во вкус, что называется. С работниками, которые показали себя с лучшей стороны, компания охотно продляет договоры. Сам я родом из села Болтонго Чурапчинского улуса. Но живу на родине жены в Горном улусе, у нас трое детей. Сейчас планируем построить свой дом, но ты видел, как подорожали стройматериалы?! Хотя, на этой работе, я быстро подкоплю деньжат, отгрохаем большой, добротный дом.

Тут довольно часто приезжает молодежь с ясной задачей – подкопить на крутую тачку, на веселую жизнь. Но, поработав здесь, многие меняют приоритеты, начинают думать более глобально.

Владислав Карамзин, экскаваторщик 5-го разряда, 26 лет, 4-я вахта. Алданский улус, город Алдан.

После школы сразу прошел курсы по вождению экскаватора. Так что, до приезда на этот прииск у меня был опыт подобной работы — я мыл золото в Оймяконе. Поэтому в «Маят» меня приняли с распростертыми объятьями. Поработал здесь смену-другую и захотелось чего-то другого. Начал работать в ювелирной лавке, поднялся с должности курьера до менеджера зала, изучал тонкости торговли в отрасли. Затем вновь поменял сферу деятельности, решил научиться ремеслу барбера и уехал учиться в Москву. Это было еще до пандемии, а вернулся в разгар коронавируса. Ну что же, устроился в барбершоп, стригу, брею. Но, понял, что в этой сфере в Якутске уже конкуренция сильная, пробиваться придется сильно долго. И я вернулся в «Анабары», на свой прииск. Но это моя последняя вахта — недавно купил франшизу у одной известной ювелирной компании, открыл свой магазин в Туле. Так что, я алмазы добывал, теперь ими буду торговать. Кстати, на барбера отучился не напрасно, здесь я каждый день стригу пару-тройку голов — желающих обзавестись четкой стрижкой хватает.

Иван Степанов 28 лет, разнорабочий, 2-я вахта. Вилюйский улус, село Бетюнг.

Здесь можно не только работать, но и развиваться. Живем на всем готовом, едой, жильем обеспечены и здесь всегда можно освоить новые ремесла. По крайней мере можно здорово замотивироваться. Сюда часто приезжает комиссия, парни повышают свои разряды. А чем выше разряд, тем выше зарплата. Я на следующую вахту намерен приехать оператором бульдозера, у меня есть способности к технике, так что это у меня получится. А так, в данный момент крашу потолок «Культурного центра» — работы у нас хватает в любое время сезона, даже в межсезонье.

Артем Христофоров, 26 лет, работник хозблока, 5-я вахта. Оленекский улус, село Джилингда

Мои родные края находятся здесь рядышком. К нам в поселок Джилингда приезжают представители компании и обучают желающих востребованным в АЛРОСА профессиям. По приезду с армии я сразу освоил две профессии — «машинист компрессорных установок» и «стропальщик». На самом деле во время работы я освоил несколько ремесел. Так, побывал проходчиком (одно из самых тяжелых занятий в горном деле, требуется сверхвыносливость), работал доводчиком в ЛОК-е (обогатительная лаборатория комплекса), могу поработать на сварке. Вот сейчас, в переходный период сезона, занимаемся ремонтом жилых помещений. Если есть желание поработать, работа здесь всегда найдется.

Анатолий Тарасов, водитель «вахтовки», 54 года, работает с 2017. Горный улус, село Кэптин.

На самом деле я в компанию пытался устроиться еще в молодости, несколько раз. Но тогда сказали, что вакансии обычного водителя нет, рекомендовали обучиться вождению самосвала БелАЗ. Но тогда обучение было платным, я не смог найти нужные средства и оставил эту идею. Но тут в 2017 году позвонили, сказали, что «требуется водитель с допуском вождения автобусов», а у меня этот допуск был. Так, с тех пор и вожу «вахтовку» Урал, езжу по всему прииску, людей по участкам развожу. Между вахтами период отдыха длится два-четыре месяца, обычно на это время возвращаюсь в родной Кэптин. Когда становится совсем невмоготу от безделья, вожу такси. Четыре месяца отдыха — все-таки многовато!

Владимир Голиков, водитель водовоза, 61 год, первая вахта. Таттинский улус, село Усть-Татта.

Первым сюда приехал мой брат, Прокопий. До этого мы вместе водили бензовозы в «Саханефтегазе». Но, однажды филиал в нашем поселке прикрыли, остались с братом без работы. Потолкался туда-сюда, нет стоящей работы. Ну и поехал вслед за Прокопием сюда, на вахту. Самое сложное для человека в возрасте, пройти проверку по здоровью. Повезло, оказалось здоровье у меня отменное, врач сказал: “Давление у вас, как у космонавта!» Здесь проверки здоровья постоянные, ничего, прохожу легко. Вожу водовозку, обеспечиваю водой весь Талахтах — дома, баню, завод по промывке алмазов. Если честно, возраст сказывается, в горячий сезон можно сказать, зашиваюсь. Когда объектов много, надо без конца соединять-отсоединять шланг, к концу дня валюсь без ног. Сейчас-то затишье, благодать. Здесь молодому поработать одно удовольствие, жалко, в нашей юности таких мест не было. А так, приеду ли еще раз на вахту, над этим я крепко подумаю, все же возраст …

Братья — Владимир Голиков и Прокопий Неустроев

Прокопий Неустроев, водитель бензозаправщика, 55 лет, 5-я вахта. Таттинский улус, село Усть-Татта.

Вообще, то, что стал работником предприятия в составе АЛРОСА, я считаю своим личным везением. Здесь отличные зарплаты, работа толково организована, люди подбираются хорошие, ну как тут не радоваться. Работать по полгода вдали от цивилизации в чисто мужской компании, оно конечно, порой не сахар. Поэтому и брательник говорит — «сомневаюсь, возвращаться или нет», — он здесь впервые. После первых смен я тоже думал: «ну все, это последняя вахта». Потом, после двухмесячного отдыха все чаще начинает посещать мысль «а не съездить ли еще?» Здесь отличная еда, жилье с удобствами, бывают концерты, есть места для досуга — все условия чтобы поработать. Ну и мысль, что зарплата с каждым днем копится, душу греет.

Петр Андросов, банщик, 28 лет, работает с 2011 года. Анабарский улус, село Саскылах.

Устроился сразу после школы. Когда обратился в «Центр занятости», мне выдали направление сюда, в промышленное предприятие наиболее близкое от родных мест. Поначалу поработал кухонным работником, помогал поварам. А потом сменил много рабочих мест, на прииске достаточно разных занятий. И лет пять назад, наконец, обосновался в этом месте, с тех пор и работаю банщиком. Баня здесь значимый объект, здесь большинство парней не в конторе работает, в поте лица в земле копаются. Так что, ежедневно до сотни клиентов моются. Моя задача в том, чтобы воды горячей хватало, полотенец, мыла было в достатке. Обеспечиваю чистоту и порядок. Работаю уже 10 лет, так что вахты уже не считаю. Вот-вот эта смена должна закончиться, жду пока в «Пентагоне»* завершится ремонт. А в Саскылахе меня ждет мама.

* “Пентагоном» на прииске зовут рабочий поселок Эбелях-Гусиный. В этом участке стоит большой шестиугольный комплексный дом, где находятся основная контора, жилые помещения, культурный центр, спортзал и баня. В этом комплексе единовременно могут находиться до 500 человек. Сейчас в «Пентагоне» ремонт, а когда он работал, Эбелях-Гусиный считался «райцентром» всего прииска «Маят».

Николай Романов — Аламай, водитель БелАЗа, 59 лет, работает с 2008 года. Усть-Алданский улус, село Борогонцы.

Вообще, меня с детства готовили к спортивной карьере — учился в Чурапчинской спортивной школе, тренировался у великого Дмитрия Коркина, позже поступил в Киевский институт физической культуры. Потом много чего было, работал везде, в том числе водителем. Но вот однажды увидел по телевизору программу про мирнинских рабочих. И охватила меня зависть к тем парням, которые водили огромные махины, БелАЗы. Неужели, думаю, я не смогу водить эти самосвалы, раз другие могут? Вот так я и решился обучиться водить большие самосвалы. Когда пришел устраиваться в АЛРОСА, сказал, что вожу БелАЗы, приняли меня на работу с радостью. Два месяца стажировался, и вот, вожу руду уже 13 лет. Здесь меня каждый знает по прозвищу «Аламай», с якутского переводится как «приветливый, свойский». За это время я натаскал на вождение самосвалов около 30 парней, душа радуется, когда проезжают мимо, приветствуют. Сейчас мне 59 лет, но все еще здоровье хорошее, комиссии прохожу. Недавно на пенсию ушел белазист, сунтарский мужик по имени Ленгвар (имя советское, образовано от «ленинская гвардия»), ему тогда исполнилось 65 лет. Вот и я планирую до его возраста поработать. Так-то я уже дед, пятеро детей у меня, внуками обеспечили, но, пока здоровье позволяет, покручу еще баранку.

Олег Смирнов, энергетик, 48 лет, работает с 2006 года. Город Якутск.

В «Алмазах» работаю давно, вахты уже давно не считаю. Сам я с Якутска, учился в школе №22. Потом поступил в Ивановский энергетический колледж, в свое время он считался всесоюзной кузницей энергетиков. Потом работал в «Якутскэнерго», а затем перешел сюда и вот уже 15 лет работаю только в компании. Летом в «горячее» промывочное время под моим началом работает около 30 человек, особенно много работы в начале сезона. Когда фабрику перемещаем в другое место, работа идет круглосуточно, ночные смены сменяются дневными, работа не прерывается ни на минуту. Осень — время спокойное, идет подготовка к будущему сезону, народу меньше. Но и сейчас надо обеспечить жизнедеятельность жилых помещений, работа не останавливается.

Айал Иванов, горный мастер, 26 лет, первая вахта. Нюрбинский улус, село Малыкай.

Я закончил Горный институт СВФУ по специальности “Открытые горные работы”. По окончанию учебы сразу написал резюме в «Алмазы Анабара», встал в очередь и уехал работать в другое место. Как узнал, что открылась вакансия, тут же прилетел сюда и прошел стажировку. И с июня работаю на прииске «Маят» побывал на Талахтахском, Моргогорском участках. Сейчас руковожу подготовкой к следующему сезону на участке Небайбыт. Горный мастер руководит на участке всеми процессами, планирую ежедневный распорядок работы всей техники и людей. Для того, кто хочет работать, здесь созданы все условия. По приезду «старики» все тут показали, объяснили нюансы работы в этой конкретной местности, одним словом, поднатаскали меня. Так что, в плане обустройства рабочего процесса, здесь все очень грамотно поставлено. К примеру, я скоро закончу смену, и оставлю свое хозяйство напарнику. Когда приеду, он введет в курс дела, что поменялось за время его смены. Таким образом можно горизонт планирования установить очень дальний, а это улучшает качество процесса.

Олег Бускаров, оператор котельного, 24 года, 4-я вахта. Верхневилюйский улус, село Мэйик.

Сперва, конечно, устроился сюда из-за хорошей зарплаты. Это правда, деньги здесь можно заработать неплохие. Я сам умею копить, так что уже купил квартиру, недавно завершил дорогостоящий ремонт. В прошлом году женился. Конечно, скучаю по молодой жене, а куда денешься? Но за работой особо не заскучаешь. Я планирую работать на прииске и впредь, хорошо бы другую профессию освоить, думаю над этим. Надо развиваться, есть и возможности, и желание.

Вячеслав Тимофеев, топливщик (специалист по ремонту ТНВД и форсунок), 30 лет, первая вахта. Город Тюмень.

Без лишней скромности скажу — топливщик, профессия востребованная, особенно на добывающих недровые богатства предприятиях. Поэтому я проработал во многих известных компаниях — гигантах вроде «Лукойл», «Газпром» и прочие. И есть у меня личное наблюдение — в нефтяных корпорациях к простому работяге устанавливается формальное, безличное отношение. И это сказывается на мелочах — кормят вроде сытно, но невкусно, жильем могут обеспечить удобным, но не сказать, что комфортным. Не учитываются мелочи, из которых состоит тот самый комфорт. А ведь мужикам на вахте, вдали от родных мест, любая мелочь может стать ключевой и важной, многомесячная командировка, это вам не шутки. И вот в АЛРОСА — в «Алмазах Анабара» чувствуется человеческий подход, да и рабочий процесс построен толково. Ел в нашей столовке? Хорошее мясо, нормальные порции, все так, как и должно быть! В общем, отстоял я одну вахту, вчера с директором переговорил, хочу еще на смену приехать. Якутия, по своей природе — место суровое, временами даже очень, но люди работают хорошие, а это важнее всего!

СПРАВКА

АЛРОСА является крупнейшим работодателем в Республике Саха (Якутия). За период с 2012 по 2020 годы на работу в АЛРОСА поступили 32 239 якутян.

В рамках республиканского проекта «Местные кадры – в промышленность», стартовавшего в 2017 году, за 2018- 2020 годы АЛРОСА приняла на работу 3929 жителей Якутии. Они трудятся по разным специальностям, как рабочим, так и инженерно-техническим. Те, кому не хватало квалификации, получили возможность пройти обучение в Центре подготовки кадров АЛРОСА. В целом только в рамках республиканской программы и обычного набора за 2020 год в АЛРОСА на работу было принято 1735 человек из Якутии.

Вакансии для местных кадров — это способ социально-экономической поддержки региона, возможность для якутян получать достойный заработок и иметь достойный уровень жизни.