Вахтовик-украинец из якутской тайги вел антироссийскую пропаганду

Оймяконский районный суд Якутии 14 июня признал виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Нардеда за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает ИА SakhaNews. Нардед, являясь уроженцем и гражданином Украины, прибыл в Оймяконский район Якутии для работы вахтовым методом в золотодобывающей компании. Нардед пересылал через Telegram своим знакомым и друзьям многочисленные фото и видео файлы из запрещенного украинского Telegram-канала с оскорбительными комментариями в адрес русского населения и Вооруженных сил РФ.

Нардед в суд не явился, его местонахождение установить не смогли.

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