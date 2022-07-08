08.07.2022
20:25
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Судебная хроника
Вахтовик-украинец из якутской тайги вел антироссийскую пропаганду
Оймяконский районный суд Якутии 14 июня признал виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Нардеда за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает ИА SakhaNews. Нардед, являясь уроженцем и гражданином Украины, прибыл в Оймяконский район Якутии для работы вахтовым методом в золотодобывающей компании. Нардед пересылал через Telegram своим знакомым и друзьям многочисленные фото и видео файлы из запрещенного украинского Telegram-канала с оскорбительными комментариями в адрес русского населения и Вооруженных сил РФ.
Нардед в суд не явился, его местонахождение установить не смогли.
Подробнее на ИА SakhaNews
Фото: Sakhalife
Источник: ИА SakhaNews
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