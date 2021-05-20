Вахтовик пытался вывезти из Якутии золото на 1,5 миллиона рублей

В Якутии сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Оймяконскому району поступила оперативная информация о том, что работник золотодобывающего предприятия намеревается вывезти в другой регион добытое золото.

При проверке сведения подтвердились. Оказалось, что 28-летний уроженец Бурятии, работающий на предприятии проходчиком, похитил драгоценный металл массой около 350 грамм.

Оперативники изъяли руду и направили на экспертизу, которая установила, что стоимость природного золота составляет порядка 1,5 миллиона рублей.

Похищенное злоумышленник намеревался вывезти в другой регион в своём ноутбуке, где в полости для жёсткого диска сделал тайник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.