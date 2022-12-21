Вахтовик пропажу 800 тыс. обнаружил лишь спустя месяц

В Якутии оперативники раскрыли кражу 800 тысяч рублей с банковского счета.

В конце ноября т.г. в полицию республики обратился житель Нерюнгринского района с сообщением о том, что с его банковского счета неизвестные похитили около 800 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Оймяконского района совместно с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установили, что к хищению денежных средств причастен 32-летний житель пос.Усть-Нера, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Выяснилось, что в октябре т.г. заявитель, являясь вахтовым работником на одном из предприятий Оймяконского района, получил расчет и решил отметить это с коллегами в одной из квартир пос.Усть-Нера. В ходе продолжительного застолья жилище посещали различные лица. В какой-то момент потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил одного из новых знакомых сходить за выпивкой, при этом вручил свою банковскую карту и пин-код от неё. Злоумышленник снял всю доступную наличность и вернул карту обратно. Впоследствии про свою просьбу и нового знакомого держатель карты не вспомнил. Пропажу обнаружил лишь спустя месяц, когда решил снять наличные в банкомате в Нерюнгринском районе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.