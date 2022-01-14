Вахтовик «подарил» мошенникам 200 тысяч рублей

В Мирнинском районе вахтовик из Омска попался на уловки интернет-мошенников и лишился порядка 200 000 рублей.

Установлено, что мужчина после окончания вахты искал попутную машину из Новосибирска в Омск через приложение «BlaBlaCar». «Водитель» с подходящим маршрутом нашелся. Потерпевший, обсудив с ним условия поездки, согласился на предоплату. Он получил от собеседника посредством мессенджера «WhatsApp» ссылку, перешел по ней и указал реквизиты своей банковской карты, а также коды из SMS-сообщений, присланные банком. После чего с его счета произошло списание 199 990 рублей.

Очередной жертвой аферистов стал житель Удачного, который хотел разнообразить свой новогодний стол морепродуктами. Он перечислил за несуществующий товар 20 200 рублей.

Уважаемые граждане! Никогда не делайте предоплату. Не переходите по подозрительным ссылкам. Если вы это уже сделали, не вводите на открывшемся веб – сайте данные своих банковских карт и коды из СМС – сообщений. Самая надежная защита от мошенников – ваша осведомленность и осторожность!