Вахтовик обокрал коллегу в Якутии и уехал

SakhaLife.ru.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установили 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег.

Установлено, что потерпевший со своим коллегой-вахтовиком снимал квартиру. Когда мужчины получили заработную плату, у подозреваемого возник преступный умысел. Он похитил 23 000 рублей у коллеги и уехал из квартиры, решив через пару дней скрыться в Амурской области. Но при выезде из города Нерюнгри на посту ДПС его задержали полицейские и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Похищенные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.