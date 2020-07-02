Вахтовик из Хакасии ответит за браконьерство

Прокуратура Ленского района Якутии утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жителя Республики Хакасия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

По версии дознания, обвиняемый, работая вахтовым методом в одном из обществ с ограниченной ответственностью на территории Ленского района, в отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов с помощью установленных капканов произвел отлов пяти особей соболя и одной особи лисицы обыкновенной. Сумма ущерба причиненная в результате незаконной охоты составила более 75 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного постановления уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.