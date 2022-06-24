Вагон сахара за 5 миллионов или сколько сейчас стоит держать свое дело в районе

Кредит «Быстрые меры» обеспечил своевременную поставку товаров в Таттинском районе

Большинство муниципальных учреждений закупают продукты у поставщиков, выигравших тендер. Но в нынешней ситуации многие из них столкнулись с проблемой своевременной поставки товаров. Предприниматели Таттинского улуса обратились за помощью в региональный банк, чтобы избежать этой ситуации.

Александра Данилова – индивидуальный предприниматель с 2012 года. У нее сеть магазинов розничной торговли «Эконом» в селе Ытык Кюель Таттинского улуса. За весну 2022 года она испытала на себе все тяготы экономического кризиса – являясь единственным поставщиком продуктов первой необходимости, Александра Никаноровна забила тревогу: прилавки стали пустеть, а ее поставщики доставку той же муки и сахара поставили в стоп-лист.

«Это наш семейный бизнес с мужем, дети тоже с нами вместе работают. Всего у нас четыре магазина. Мы также не первый год являемся поставщиками продовольственных товаров в муниципальные учреждения Таттинского района и поселка Хандыга – школы, детские сады и больницы. Можно сказать, мы обеспечиваем весь улус продукцией первой необходимости», — сообщила Александра Данилова.

Воспользовавшись программой льготного кредитования от Алмазэргиэнбанка с господдержкой «Быстрые меры» под 8%, она оформила кредит в 20 миллионов рублей.

«В начале мая получили деньги, и в тот же день оплатили доставку продуктов питания. Например, я закупила 134 тонны муки, сахара 67 тонн, более 40 тонн растительного масла, вагон макарон, консерваций в контейнерах на 20 тонн и т.д. Мне еще и другие продукты надо закупать для магазинов, поэтому кредит оказался весьма кстати. Население нужно обеспечивать продуктами питания постоянно. Когда начались задержки поставок в начале весны из-за резкого роста цен, муки и сахара не было совсем. Благодаря кредиту на 2-3 месяца запас обеспечила», — говорит предприниматель.

Александра Данилова отметила, что товары заказывает сразу по отпускным ценам у заводов, поскольку через дилеров в Якутске выходит с наценкой. Однако даже эта схема весной не помогла — отпускная цена повысилась на некоторые позиции почти в два раза. В итоге своих оборотных средств уже стало не хватать.

«Так что своими силами уже не обойтись. Например, если в прошлом году я закупала вагон сахара за 3 миллиона рублей, то сейчас мне это обошлось почти в 5 миллионов. И с учетом нынешней нестабильной ситуации в экономике, кто знает, может еще повысятся цены. Поэтому я обрадовалась, что региональный банк начал такую программу поддержки предпринимательства. Я даже жалею сейчас, что не запросила сумму побольше», — признается предприниматель.

Семья Даниловых сотрудничает с Алмазэргиэнбанком с первого дня предпринимательской деятельности. За годы партнерства они убедились в стабильной работе банка и неоднократно пользовались продуктовой линейкой.

«Например, мы пользовались овердрафтом под 9% для клиентов банка с расчетным счетом, он меня часто выручал, потому что своих оборотных средств не хватает. Я поэтому даже и не обращалась в другие банки за кредитом, сразу пошла в свой родной банк. Без поддержки финансового партнера было бы очень тяжело. Поэтому, конечно, программа «Быстрые меры» очень вовремя появилась для нас предпринимателей, она действительно востребована!», — считает Александра Никаноровна.

Алмазэргиэнбанк предоставляет кредит на сумму от 5 миллионов рублей сроком на один год субъектам малого и среднего предпринимательства и иным организациям сферы торговли, которые торгуют товарами первой необходимости: продукты питания, хозяйственные товары, детские товары, одежда, обувь, бытовая техника, автомобильные запчасти, лекарственные препараты, зоотовары, сантехника, горюче-смазочные материалы, очки и линзы для зрения. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте банка.

Кредитные средства можно использовать:

— не менее 70% от суммы кредита на закупку дополнительной партии продовольственных и непродовольственных товаров.

— 15% от суммы кредита — на оплату услуг перевозки,

— 15% — на закупку других товаров.

Кто может рассчитывать на льготное финансирование?

Чтобы претендовать на кредит «Быстрые меры» компании и частные предприниматели должны соответствовать нескольким обязательным требованиям:

Заемщик ведет деятельность на территории Республики Саха (Якутия)

Предприятие Заемщика не проходит процедуру банкротства.

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, или видах деятельности согласно определенного продуктом Перечня

С полным пакетом документов кредита «Быстрые меры» и другими льготными кредитами, мерами поддержками от АЭБ можно ознакомиться на сайте банка. Также вы можете записаться на консультацию по номеру бесплатной горячей линии банка: 8-800-100-34-22.