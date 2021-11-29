Вадим Тарасенко: «В энергетике я научился ночью спать одним глазом»

Начальник Жиганского РЭС АО «Сахаэнерго» Вадим Тарасенко за заслуги в области энергетики, большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд награжден Грамотой Главы Якутии.

Вадим Тарасенко верен северной энергетике 27 лет. Будущий главный энергетик Жиганского района в 1994 году начинал свою работу машинистом ДВС. Ответственный, общительный и активный молодой сотрудник Жиганской электростанции быстро стал душой, лидером коллектива, без него не проходило ни одно мероприятие, будь то спорт или субботники.

В 2013 году Вадима Валерьевича назначают руководителем филиала Сахаэнерго в Жиганском районе. Он принял на свои плечи нелегкую ношу и, как он сам говорит, давно научился спать одним глазом. Так и есть, энергетики – стражи света, бойцы невидимого фронта, которые днем и ночью обеспечивают бесперебойной электроэнергией.

«Одним из главных моих достижений в качестве руководителя я считаю сплочение нашего коллектива. Кто с радостью приходит на работу, тот плодотворно работает и болеет душой за результат. В нашем районе всех энергетиков знают в лицо и уважают. С коллегами активно участвуем в жизни района и поселка Жиганск. Еще одна большая победа – перевод на 100 % сетевого хозяйства на самонесущий изолированный провод (СИП). Наш филиал один из немногих, где обновлены все наслежные ДЭС. В селе Кыстатыам введена в эксплуатацию солнечная станция. Сегодня перед нами стоит главная задача – модернизация Жиганской ДЭС. В декабре мы отметим 40-летие нашей главной электростанции, объект свой срок достойно отработал, предстоит замена. И благодаря реализации энергосервисных контрактов энергетика района выйдет на новый уровень».

Вадим Тарасенко помимо работы в энергетике занимается активной общественно-политической деятельностью, меценатством. Он – районный депутат пяти созывов. Избирался председателем собрания депутатов и на этой ответственной должности много сделал для родного района. Самый важный вопрос – отстаивание интересов района в финансировании из государственного бюджета. В последние годы в Жиганске и в селах построено много новых объектов. В этом отдаленном северном районе появились новые перспективы развития. В этом есть заслуга и энергетика Вадима Тарасенко.