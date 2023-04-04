04.04.2023
17:18
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Погода

Внимание! Экстренное погодное предупреждение

Экстренное предупреждение: высокая степень вероятности возникновения ЧС и аварийных ситуаций 

По данным ФГБУ «ЯУГМС» в ближайшие сутки, 5 апреля, в Намском Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном районах и окрестностях г. Якутска ожидается усиление западного ветра в порывах до 15-17 м/с, в Жиганском, Кобяйском, Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с, поземки, метели.                                                                         

Прогноз развития обстановки 

В результате прогнозируемых порывов ветра в данных районах Республики Саха (Якутия), усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, связи, (обрыв, падение опор ЛЭП, источник – порывы ветра).

При длительном отсутствии электроснабжения (более 24 часов) существует вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением обеспечения населения теплом и водоснабжением.

Возможны обрушения слабо укреплённых ветхих конструкций, рекламных и информационных щитов, повреждение кровли домов (источник – порывы ветра).

Существует вероятность скопление машин на автодорогах и автозимниках, республиканского и местного значения (источник – снежный занос, метель), а также нарушение работы аэропортов.

Небесная канцелярия еще не исчерпала свои запасы снега
Источник: Информация ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»

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