В Зырянке восстановили поврежденный вандалами памятник

Прокуратура Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия) установила, что в 1967 году в поселка Зырянка Верхнеколымского района поставили бюст участнику гражданской войны 1917-1922 г.г. Котенко В.Д. Памятник включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

В 2003 году памятник был разрушен вандалами – бюст был отделен от постамента, нанесены повреждения лицу скульптуры. Однако в течение длительного периода меры по его восстановлению администрацией поселка в нарушение требований закона не были приняты.

Прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление.

В результате вмешательства прокуратуры памятник восстановлен, он установлен на территории поселка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Верхнеколымского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый, в середине сентября 2021 года, выражая явное неуважение к обществу и желая оскорбить общественную нравственность, облил колеровочной пастой зеленого и светло- коричневого цвета установленный в поселке Зырянка памятник, причинив заметный ущерб его эстетическим качествам внешнему виду, тем самым осквернив его.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.