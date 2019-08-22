В Зырянке начался ремонт почтового отделения

Реконструкция почтового отделения в Зырянке Верхнеколымского района пройдет без закрытия фронт-офиса.

Почтовое отделение 678770 продолжит работу с посетителями по прежнему адресу: ул. Водников, д. 14. Обслуживание пенсионеров на дому будет осуществляться по графику без изменений. По любым вопросам, связанным с работой почты, жители Зырянки могут обратиться по телефону: 8(411) 5541803.

«Мы активно занимаемся обновлением отделений Почты России в Якутске и в целом по республике. Улучшение качества сервиса неотделимо от тех условий, в которых предоставляются услуги. Во всех отделениях нового формата применяются современные технологии, что делает их максимально комфортными для клиентов и сотрудников», – отметил директор Якутского филиала Почты России Петр Птицын.

Напомним, в 2019 году будут проведены ремонты в 24 почтовых отделениях республики, а в Нерюнгри на существующих площадях отделения почтовой связи 678960 откроется отделение нового формата обслуживания.