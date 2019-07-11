В Зырянке продолжается строительство крупного теплоснабжающего объекта

В поселке Зырянка продолжается строительство новой механизированной котельной мощностью 12,5 мегаватт, сообщили специалисты Верхнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Проект реализуется по инвестиционной программе предприятия. Новая котельная «№5» заменит два устаревших теплоисточника №1 и №5, возведенных еще в 60-х годах прошлого века.

Напомним, необходимый объем продукции производственно-технического назначения для строительства был доставлен в Верхнеколымский район в период действия автозимников.

По информации директора филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Кудрата Лукманова, на данный момент готов фундамент, установлены котлы и воздухоподогреватели, осуществляются подготовительные работы по обвязке котлов.

«Здание площадью 432 кв. м возводится из металлокаркаса с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. В котельной установлены пять котлов мощностью по 2,5 МВт на угле, будут механизированными подача топлива и удаление шлака. Возводит объект ООО «Арктика» по проекту ООО «РемСтройПроект». Одновременно с теплоснабжающим объектом продолжается строительство теплового пункта взамен аварийной котельной «№1»», — отметил он.

От новой котельной получат тепло ранее присоединенные социально значимые объекты и жилые дома районного центра. Кроме того котельная обеспечит централизованным теплоснабжением многоквартирные дома, строящиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.