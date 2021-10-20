В зоопарке «Орто-Дойду» выявлены нарушения содержания животных

Тигрица Аня из зоопарка «Орто Дойду»

Якутская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства в республиканском зоопарке «Орто-Дойду».

Установлено, что в нарушение требований закона в зоопарке отсутствуют бассейны для бурых медведей и тигра, в их вольерах, а также в вольере волка не обеспечено наличие минимально необходимого количества укрытий. Кроме того, не оборудованы места для укрытия от демонстрации журавлеобразных и крупных хищных птиц. Выявлены факты отсутствия естественного грунта в вольерах и иные нарушения.

В целях устранения выявленных нарушений, обеспечения надлежащего содержания животных прокуратура внесла в адрес руководства зоопарка представление, а также возбудила в отношении ответственного лица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.10.6 и ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования администрацией приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.