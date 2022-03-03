В зоопарке «Орто Дойду» новоселье у рыси и волков

В зоопарке «Орто Дойду» готовятся к большому и радостному событию: совсем скоро будет открыт новый комплекс «Обитатели тайги». Как рассказала ЯСИА методист научно-просветительского отдела зоопарка Саргылана Налыйдырова, комплекс планируют открыть для посетителей к началу мая.

Комплекс представляет собой ряд открытых вольеров для хищных млекопитающих таежной зоны: лис, волков, рысей. Каждый вольер оснащен двухэтажной смотровой зоной – сверху на животных можно посмотреть с кругового балкона, внизу – через панорамные окна. Всего к открытию готовятся четыре вольера. В ближайшие месяцы там предстоит установить электропастухов, благоустроить территорию, обустроить пешеходные дорожки.

Пока завершаются работы, в новые квартиры уже въехали первые новоселы: рыжая лиса Алиса, рысь Лола и волки Каспер и Грейси.

Как рассказала Саргылана Налыйдырова, животных в новые вольеры будут переводить постепенно, чтобы они привыкли к новому месту обитания.

«Пока перевели нескольких. Дальше будем решать, кого и куда селить. Все очень хорошо восприняли переезд: новые вольеры гораздо больше, кроме того, в них животные находятся практически в естественной среде обитания. Волки, например, сразу же добыли мышь», — рассказал она.

По ее словам, комплекс строили около двух лет. В конце прошлого года зоопарк прошел процедуру лицензирования и получил бессрочную лицензию. Теперь основная задача – улучшение среды обитания уже живущих в нем животных.