Ледоход у Якутска начнется 15–18 мая: в Гидрометцентре дали прогноз вскрытия рек в Якутии

Ледоход на реках ожидается чуть раньше обычных сроков

Ледоход на реках Якутии ожидается на 1–3 суток раньше обычных сроков. Гидрологи Якутского гидрометцентра дали предварительный прогноз вскрытия рек.

Вскрытие Лены в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 8–15 мая, на участке Покровск — Якутск — Кангалассы — 15–18 мая, у Сангар — 19–21 мая, в районе поселка Кюсюр — в последних числах месяца.

В течение второй декады мая ледоход начнется на Алдане, Амге и Вилюе. На реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек — в первой декаде июня.

Гидрологи прогнозируют максимальные уровни воды весеннего половодья выше средних многолетних значений. Высока вероятность подъема уровней воды до неблагоприятных, на отдельных участках могут быть превышены опасные отметки.

На малых реках Центральной Якутии, в частности, в Горном и заречных районах, максимумы весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. Есть угроза переполнения чаши естественных замкнутых водоемов. Возможны выход воды на пойму, затопление прибрежных населенных пунктов и дорог.

По данным предварительного мониторинга, в зону возможного затопления попадают свыше 105 населённых пунктов с количеством населения 24 750 человек.