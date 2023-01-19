В Якутии в зону СВО проводили очередной отряд добровольцев. 51 боец присоединится к отряду «Барс-2».

В Якутии проводили очередной отряд в составе 51 добровольца в зону проведения специальной военной операции. Они присоединятся к отряду «Барс-2», сообщает ЯСИА.

Перед началом торжественного мероприятия новоиспечёнными бойцами были продемонстрированы показательные выступления армейского рукопашного боя, нижней акробатики с оружием и тактические действия.

Слова напутствия бойцам выразил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов и члены правительства республики.

«Сегодня мы провожаем очередной отряд добровольцев. Все они прошли базовую подготовку в центре «Боотур»: навыки тактической медицины, навыки захвата зданий, ведения боевых действий в городских условиях. Самое главное, что они познакомились друг с другом, потому что они будут почти как братья на службе. Правительство Якутии будет продолжать оказывать поддержку участникам спецоперации и членам их семей. По указу главы республики сейчас разрабатываются новые виды поддержки, а также возможности реабилитации вернувшихся бойцов, дальнейшее их трудоустройство и лечение», — рассказал Георгий Михайлов.

Как отметил командир отряда «Боотур» Александр Колесов, подготовкой новых добровольцев занимались ветераны боевых действий и опытные военные.

«В центре подготовки «Боотур» инструкторами работают только самые опытные военные и участники специальной военной операции. Бойцов обучают обращению с оружием, тактической подготовке, оказанию первой медицинской помощи при ранениях, эвакуации раненых. Подготовка проходит два месяца, включает в себя интенсивные тренировки. Наши бойцы имеют хорошую экипировку, готовы защищать Родину и сильны духом», — подчеркнул он. Фото: Мария Васильева