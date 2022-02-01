В зоне особого внимания – быстрота и доступность медицинской помощи

С увеличением количества амбулаторных больных оперативные штабы районов и городских округов республики обязаны принять все меры по поддержке первичного звена здравоохранения, снижению нагрузки на медицинский персонал. Речь идет о поддержании работы медицинских бригад с привлечением волонтёров, обеспечении наличия запасов лекарственных препаратов в стационарах и аптеках, выдаче бесплатных лекарств амбулаторным больным. Такие задачи перед главами районов и городских округов поставил глава региона Айсен Николаев.

«Сейчас очень важно не допустить сбоев в работе системы первичного звена здравоохранения, доставке лекарств амбулаторным больным, необходимо внимательно следить за работой амбулаторий, в том числе дополнительно развёрнутых центров и колл-центров. Нельзя допускать массовых скоплений и очередей в районных и участковых больницах. Для решения этих задач нужна оперативная и чёткая работа оперштабов на местах», — сказал глава региона.

В вопросах обеспечения амбулаторных больных бесплатными лекарствами главврачи районных больниц не должны принимать никаких самостоятельных решений. «Лекарства должны предоставляться всем больным в соответствии с установленным в стране общим порядком», — подчеркнул Айсен Николаев.

В республике эпидемиологическая ситуация с учётом быстрого распространения заболеваемости остаётся напряжённой. За прошлую неделю темпы роста составили 75%, а по данным начала этой недели уже наблюдается рост на 45,7%.

Доля заболеваемости по Якутску с 81% от общего количества заболевших в начале прошлой недели снизилась до 73%. Однако это связано не снижением уровня заболеваемости по городу Якутску, а с увеличением заболеваемости в районах республики.

Наибольшее количество новых случаев ковида выявлено в Мегино-Кангаласском, Алданском, Мирнинском районах. Также новые случаи зарегистрированы в ряде северных и арктических районов: Верхоянском, Момском, Оленёкском и в Эвено-Бытантайском улусах.

За последние сутки в республике выздоровело 1 233 человека, при этом количество тяжёлых больных медленно, но возрастает. На сегодняшний день в реанимационных отделениях по республике находятся 92 человека, из них 16 пациентов в крайне тяжёлом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Среди пациентов, находящихся в реанимации без подключения к ИВЛ, имеется двое детей, которые проходят лечение в республиканской Детской инфекционной больнице.

В целом дети стали болеть чаще. В настоящее время от общего количества заболевших 30% занимает детское население. По городу Якутску благодаря переводу школьников на дистанционное обучение ситуация по заболеваемости детей постепенно стабилизируется. В этой связи продолжение дистанционного обучения считается вполне оправданным.

Хоть в республике и наблюдается рост заболеваемости, у большинства пациентов болезнь протекает в лёгкой форме. По соотношению фактически выявленных к госпитализированным Якутия занимает 68 место среди российских регионов.

Глава напомнил, что главной защитой от тяжёлого течения заболевания являются вакцинация и ревакцинация. Но сейчас из-за утраты иммунитета первично вакцинированных и переболевших полгода назад, появляется тенденция к снижению уровня коллективного иммунитета.

На сегодняшний день в республике из общего числа тех, у кого наступил срок ревакцинации, привито 61,58%, в том числе в районах – 64,09%. Самый низкий процент исполнения ревакцинации в Чурапчинском улусе – 44%, Хангаласском – 44,2% и Мегино-Кангаласском – 50,4%. По городу Якутску показатели ревакцинации граждан также ниже среднереспубликанских значений – 55%.

По первому компоненту вакцины 70-и процентного показателя всё ещё не достигли Чурапчинский (65,78%) и Намский (68,1%) улусы. Оперштабам вышеперечисленных районов и города Якутска предстоит серьёзно усилить темпы вакцинации и ревакцинации.