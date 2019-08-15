В журнале «Строительная Орбита» вышла статья Айхала Габышева

В июльском выпуске журнала «Строительная Орбита» вышла статья Айхала Габышева «Мы за процветание нашей страны!». Журнал «Строительная Орбита» является информационным партнером государственных, общественных и ведущих коммерческих структур строительной отрасли страны.

Строительство является локомотивом экономики любой страны, а состояние строительной отрасли определяет уровень социально-экономического развития государства.

Наш всенародно избранный Глава Якутии Айсен Николаев выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год, в котором определил, что для развития новой экономики надо менять структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в капиталоемкие несырьевые секторы. Данные задачи долгосрочного характера, но начинать решать их надо уже сегодня. Диалог с крупными партнерами будет строиться на принципах индивидуальности и адресности подхода к взаимовыгодным условиям, форматам поддержки в обмен на инвестиции, отвечающим интересам государства. Основной целью, как отметил Айсен Николаев, является ведение переговоров с инвесторами и привлечение инвестиций в Якутию.

В нашей Республике очень много людей, душой болеющих за развитие нашей Республики – это предприниматели, депутаты разных уровней, общественники и, конечно, жители Якутии. У нас с вами есть одна общая для всех цель – процветание Республики Саха (Якутия).

Мы строители Якутии полностью поддерживаем Послание нашего лидера, имеем огромное желание привлечь иностранных инвесторов для развития нашей республики, создавать практику успешной работы с инвесторами, заимствовать лучшие технологии, и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов. Мы должны выйти вперед как субъект Российской Федерации в работе по привлечению инвестиций.

Сегодня стратегическими партнерами Российской Федерации являются Япония, Китай и Турция. Считаю необходимым усилить работу по созданию доверительных отношений между этими странами и назначить представителей от Якутии в этих странах для привлечений инвестиций.

В рамках переговоров Президента России Владимира Путина и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на VI заседании Совета сотрудничества в Москве, объявили решение о проведении перекрестного Года культуры и туризма в 2019 году между Россией и Турцией.

Как отметил Владимир Путин: «Укрепление связей между гражданами наших стран имеет большое значение. С этой целью в 2019 году мы объявили перекрёстным Годом культуры и туризма наших стран. Состоявшееся заседание Совета сотрудничества и проведённые двусторонние переговоры были весьма и весьма успешными. Убеждён, достигнутые сегодня договорённости послужат дальнейшему развитию российско‑турецкого партнёрства во всех областях».

28-30 июня 2019 года город Якутск посетила делегация из Турции во главе с Президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. В ходе визита делегация побывала в офисе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Участники встречи затронули и тему экономического сотрудничества Якутии и Турции. В рамках визита состоялась встреча в офисе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», где совместно с Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутии) и Билалом Эрдоганом обсудили приоритетные инвестпроекты республики, а также условия привлечения турецких партнеров в крупные инвестпроекты.

Кроме того, Билал Эрдоган выразил готовность посодействовать в решении вопроса о выполнении турецкими авиалиниями (Turkish Airlines) регулярных рейсов по маршруту Стамбул — Якутск и обратно.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» является самой крупной в Дальневосточном федеральном округе саморегулируемой организацией в сфере строительства. В 2018 году в состав Дальневосточного федерального округа вошли Забайкальский край и Республика Бурятия, всего в дальневосточном федеральном округе 11 субъектов Российской Федерации. В этой связи на 4 СРО стало больше. Нас стало 17 СРО.

Сегодня, с уверенностью можно сказать, что институт саморегулирования стал эффективной системой негосударственного управления строительным комплексом и неотъемлемым элементом экономических отношений.

На XVII Всероссийском съезде Ассоциации НОСТРОЙ присутствовали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Виталий Мутко обратился к делегатам съезда , что этот Съезд – важный этап развития строительной отрасли, поскольку строительство – одна из ключевых отраслей экономики и единственная производственная сфера, где работает институт саморегулирования. Чтобы сделать его более эффективным, был введен региональный принцип, расширены функции СРО, внедрены дополнительные инструменты контроля строителей, усилены требования к формированию и размещению средств компенсационных фондов.

Владимир Якушев остановился на вопросе формирования национальных реестров специалистов, чья персональная ответственность обеспечивает повышение качества строительства. Он отметил, что работа таких реестров отлажена, и теперь можно работать над повышением качества профессиональной подготовки специалистов.

По реализации национального проекта «Жилье и городская среда», Виталий Мутко напомнил, что в рамках нацпроекта поставлены амби­циозные задачи: увеличение числа семей, которые смогут улучшать свои жилищные усло­вия, повышение объемов ввода жилья, расселение «аварийки», снижение количества городов с некомфортной городской сре­дой, развитие ипотеки. Особое внимание уделили новым механизмам проектного финансирования.

Напом­ню, что по итогам 2018 года объем строительных работ составил 8,3 трлн. рублей и пока­зал положительную динамику (+5,3% в сопоставимых ценах к уров­ню 2017 года). В целом, по данным Рос­стата, общий объем работ по виду дея­тельности «Строительство» увеличива­ется уже 11 месяцев подряд, начиная с апреля 2018 года. По Республике Саха (Якутия) объем введенных квадратных метров в 2018 году составил 530 тысяч квадратных метров.

27 марта 2019 года подписана Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы». Для реализации данной программы создано ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)».

В настоящее время в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» состоят 640 членов. В связи с регионализацией в наше СРО вступили строительные компании из Чукотского автономного округа, более крупными из них являются АО «Чукотэнерго», ЗАО «Беринговая строительная компания», ООО «Золоторудная компания Майское» и из Магаданской области ООО «Регионэнергострой», МБУ «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог», АО «Серебро Магадана» итд., так как в этих регионах нет своей местной СРО.

Для повышения безопасности и качества строительства мы продолжаем системную работу по активному применению стандартов. В этой связи проводим разъяснительную работу среди членов Ассоциации, по недопущению нарушений требований градостроительного законодательства, технических регламентов, стандартов НОСТРОЙ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Применение стандартов позволяет достичь главных целей саморегулирования – обеспечить безопасность и качество в строительстве. Соблюдение стандартов повышает надежность и конкурентоспособность строительной компании перед заказчиком, увеличивает экономическую выгоду, позволяет внедрять современные инновационные технологии и материалы в строительстве.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» свое усилие направляет на поддержку местных производителей строительных материалов, а также на содействие в подготовке и трудоустройстве местных кадров в сфере строительства и промышленности.

В целях повышения престижа рабочих профессий нами постоянно проводятся мероприятия среди членов нашего СРО для участия в Федеральных конкурсах профессионального мастерства. Понимая важность повышения имиджа рабочих профессий, прославляя труд настоящих профессионалов, Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» седьмой год подряд направляет сварщиков из числа местных кадров республики, отличившихся качественной работой для участия в конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик Дальнего Востока». Мы гордимся успехами наших строителей, и всегда будем содействовать в повышении уровня их квалификации. Совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) проводим выставки и ярмарки вакансий «Работа для молодых», на которой принимают активное участие члены нашей Ассоциации.

Сегодня важным аспектом для нашей страны и республики должно стать движение вперед и динамичное развитие наряду с изменениями современного мира. Для этого нам нужно идти в ногу со временем, необходимо постоянно развиваться, искать и изучать новое. Тем самым, Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» усиленно ведет работу над модернизацией и внедрением новых технологий и материалов в сфере строительства. Ежегодно участвуем в проведении выставки «СТРОЙИНДУСТРИЯ СЕВЕРА. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ». Данное мероприятие уже в 16-й раз становится развернутой демонстрационной площадкой самых главных достижений в сфере строительства, энергетики и ЖКХ. Для участников она дает возможность не просто продемонстрировать свои успехи и поделиться опытом, но и выработать для себя лучшие практики и передовые разработки.

Уважаемые друзья! Мы все в одной лодке. Раскачать лодку нам не надо.

У нас с Вами одна главная задача — это повышение качества жизни якутян, путем повышения качества строительства. Несмотря на все трудности, мы с уверенностью смотрим в будущее. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все препятствия, приумножить достижения и создать основу для дальнейшего процветания нашей республики.

Уважаемые строители!

От имени самой крупной саморегулируемой организации Дальневосточного федерального округа, Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», поздравляю Вас с профессиональным праздником — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Выражаю Вам слова искренней признательности Вашему труду и благодарность за плодотворное сотрудничество.

Уверен, что совместными усилиями мы в силах решить самые главные задачи строительного комплекса: повышение качества и безопасности строительства, поддержка местных производителей строительных материалов, модернизация и внедрение новых технологий, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров.

Благодаря трудолюбию и профессионализму строителей процветает наша республика, якутяне обретают тепло и уют в своих домах. Дорогие строители, нас с Вами объединяет стремление в будущее, и мы вместе добьемся благополучия родной Якутии!

Желаем всем крепкого здоровья, новаторских идей, амбициозных проектов, достижения личного и профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

С Днем строителя!