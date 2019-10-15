В ЖКХ Якутска усилят работу по заявкам горожан

Во вторник, 15 октября заместитель главы города Якутска Роман СОРОКИН провел еженедельное совещание по ЖКХ с участием представителей ресурсоснабжающих организаций, руководителей округов и пригородов, управляющих компаний.

Заслушав отчет АО «Водоканал», заместитель главы назначил совещание по образовавшейся задолженности микрорайона «Ильинка».

Как проинформировал представитель АО «Якутдорстрой», в связи с установившимися погодными условиями дорожники работают в усиленном режиме, идет подготовка к снегопадам, зачистка карманов автобусных остановок, круглосуточная посыпка и грейдирование проезжей части.

Роман Сорокин дал поручение МУП «ЖилкомСервис» нормализовать работу и усилить контроль над исполнителями в связи с некачественной откачкой септиков и выгребных ям в неблагоустроенном жилом секторе. По результатам внеплановой проверки были зафиксированы нарушения.

Представители управлений округов и пригородов отчитались о санитарном состоянии территорий и количеству отработанных заявок от горожан, поступивших в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ привел данные сводного квартального отчета по проведенным субботникам в округах города Якутска по состоянию на 15 октября. Отчет включает данные по субботникам, вывозу заброшенных автокузовов, несанкционированных гаражей, ликвидации несанкционированных свалок.

По вывозу гаражей низкие показатели в Строительном и Промышленном округах. В Губинском и Центральном округах низкие показатели по вывозу несанкционированных свалок. Округам поручено расторгать договоры с недобросовестными подрядчиками.

По обработке обращений на городской портал «OneClickYakutsk» больше всего просроченных заявок по Строительному округу. Также отстают Промышленный, Гагаринский округа и поселок Марха. Представителям управ поручено усилить работу по просроченным заявкам. Положительные результаты отмечены в Октябрьском, Сайсарском и Центральном округах.

«Нужно оперативно реагировать на обращения. К сожалению, есть случаи, когда заявки обрабатываются несвоевременно. Необходимо усилить работу в данном направлении», — резюмировал Роман Сорокин.