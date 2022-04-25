В ЖКХ РС (Я) выполнили план завоза топлива в арктические районы

В арктические и труднодоступные районы Якутии доставлен весь запланированный объем топливно-энергетических ресурсов этого года. До мест назначения перевезено 227,7 тыс. тонн топлива: 187,2 тыс. тонн угля и 40,5 тыс. тонн жидкого топлива, сообщили в топливном управлении ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский и Эвено-Бытантайский филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечены необходимыми запасами топлива до следующего открытия автозимников.

Всего в период зимнего сообщения до производственных филиалов доставлено 603,2 тыс. тонн топливных ресурсов из запланированных 604,5 тыс. тонн. Сегодня продолжаются перевозки топлива по круглогодичным автодорогам в Нюрбинском, Сунтарском и Таттинском районах, которые запланировано завершить до конца апреля.