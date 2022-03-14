В «ЖКХ РС (Я)» поздравили семью Авдышевых с рождением тройни

14 марта, в Перинатальном центре Национального центра медицины поздравили семью работников ЖКХ с пополнением. На торжественную выписку Виктории Авдышевой и ее новорожденной тройни приехали заместитель генерального директора Валентина Винокурова, председатель Объединенной территориальной профсоюзной организации Михаил Никулин и директор Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Николай Раднаев.

Первенцы-близнецы – Амелия, Милана и Вилена – родились в семье работников Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктории и Александра Авдышевых. Виктория Викторовна работает в производственном подразделении предприятия главным специалистом по топливу, а Александр Сергеевич начальником аварийно-диспетчерской службы.

Малышки появились на свет раньше срока – 29 декабря, вес при рождении у двух девочек составлял чуть больше килограмма, а у самой маленькой – 970 грамм. Выходить таких крох помогала команда медиков Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины. Девочки-близнецы подросли, окрепли и сегодня готовы отправиться домой.

«Это тройное счастье и ответственность, большая радость для вашей семьи. Пусть малышки растут здоровыми, умными, счастливыми и доставляют вам тройную радость. Желаем вашей семье много солнечных и светлых дней, душевного комфорта, тепла, уюта и всех благ!» — поздравили семью представители ГУП «ЖКХ РС (Я)». Они вручили Авдышевым денежный сертификат и телевизор.

Важно отметить, что в этом году в ГУП «ЖКХ РС (Я)» приказом генерального директора Виталия Чикачева установлена дополнительная материальная помощь при рождении ребенка женщинам, работающим в предприятии. Дополнительные социальные гарантии установлены в рамках Года матери в Республике Саха (Якутия). Материальную помощь в размере 25 тыс. рублей на каждого ребенка сегодня получила и Виктория Авдышева.