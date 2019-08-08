08.08.2019
22:19
267Происшествия
В «Жилкомсервис» Якутска нагрянул ФСБ — СМИ
Днем 8 августа в МУП «Жилкомсервис» были проведены оперативные мероприятия Управлением ФСБ России по РС (Я) в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО «Якутскэкосети», сообщает Sakhaday со ссылкой на мэрию Якутска.
«Выемка документов, оргтехники не производилась. МУП «Жилкомсервис» намерен оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок, сообщили в мэрии Якутска», — цитирует издание директора МУП «Жилкомсервис» Валерию Билоус.
Источник: Sakhaday.ru
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