08.08.2019
22:19
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Происшествия

В «Жилкомсервис» Якутска нагрянул ФСБ — СМИ

Днем 8 августа в МУП «Жилкомсервис» были проведены оперативные мероприятия Управлением ФСБ России по РС (Я) в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО «Якутскэкосети», сообщает Sakhaday со ссылкой на мэрию Якутска.

«Выемка документов, оргтехники не производилась. МУП «Жилкомсервис» намерен оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок, сообщили в мэрии Якутска», — цитирует издание директора МУП «Жилкомсервис» Валерию Билоус.

Источник: Sakhaday.ru
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