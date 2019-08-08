В «Жилкомсервис» Якутска нагрянул ФСБ — СМИ

Днем 8 августа в МУП «Жилкомсервис» были проведены оперативные мероприятия Управлением ФСБ России по РС (Я) в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО «Якутскэкосети», сообщает Sakhaday со ссылкой на мэрию Якутска.

«Выемка документов, оргтехники не производилась. МУП «Жилкомсервис» намерен оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок, сообщили в мэрии Якутска», — цитирует издание директора МУП «Жилкомсервис» Валерию Билоус.