В Жилинде построят новый детский сад

5 февраля рабочая группа во главе с первым вице-премьером Алексеем КОЛОДЕЗНИКОВЫМ провела отчет о работе правительства республики за 2019 год перед населением села Жилинда Оленекского эвенкийского национального района.

Первый вице-премьер в своем выступлении отметил, что в этом году в Жилинде будет введен новый детский сад на 50 мест. Он сообщил, что на строительство объекта в 2020 г. направят 62 млн. рублей, из них 57 млн. рублей по федеральной программе «Устойчивое развитие села».

В связи со строительством нового детсада и активной застройкой индивидуального жилья, одним из главных вопросов является строительство второй котельной, так как мощности действующей не хватает для подключения всех жилых домов и нового объекта к центральному отоплению.

Как сообщил глава наслега Николай НИКОЛАЕВ, сегодня к центральному отоплению не подключены 16 домов, ещё строятся четыре ИЖС и четырехквартирные дома. По словам генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я) Виталия ЧИКАЧЕВА, после расчетов всей нагрузки будет принято решение по строительству в селе новой котельной или теплового пункта. Отметим, что по линии предприятия в прошлом году в 18 районах республики введены 27 новых котельных.

Также одним из волнующих вопросов для жилиндинцев является поставка тарированного бензина. Летом в село можно попасть только воздушным и водным транспортом, поэтому топливом населенный пункт надо запасать заранее. В Жилинде многие занимаются охотой и рыбалкой, поэтому много бензина требуется для моторных лодок и автотранспорта. Жители села отметили, что завозимого по плану бензина не хватает и попросили увеличить этот объём до 50 тонн. Первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников выразил готовность решить проблему совместно с руководством «Саханефтегазсбыта».

Также жители Жилинды задали вопросы о помощи в завозе строительных материалов, оформлении 2-х процентной ипотеки и др.