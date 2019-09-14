В Жиганском районе задержан мужчина со 100 литрами спирта

Во время обхода административного участка участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Жиганскому району установлен 64-летний местный житель, который загружал в салон своей автомашины 5 картонных коробок, в которых находилось 20 пятилитровых пластмассовых тар без этикеток со спиртосодержащей продукцией общим объемом 100 литров. При разбирательстве мужчина не смог предъявить на перевозимую партию алкоголя разрешительных документов. По его словам, в бутылках разлит спирт, который он заказал для личного потребления.

Составлен административный протокол по ст. 14.17.2. КоАП РФ за «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».

Напомним, что перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством, физическими лицами в объеме более 10 литров на одного человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.