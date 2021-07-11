11.07.2021
10:50
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Коронавирус

В Жиганском районе резко возросло количество заболевших

По данным оперативного штаба, на 11 июля в Якутии выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции.

— г. Якутск – 51 случай,
— Алданский район – 7 случаев,
— Нерюнгринский, Жиганский районы по 6 случаев,
— Мирнинский район – 5 случаев,
— Вилюйский район – 4 случая,
— Верхневилюйский район – 3 случая,
— Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 2 случая,
— Верхоянский, Нюрбинский, Томпонский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2816 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 215 179 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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