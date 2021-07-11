В Жиганском районе резко возросло количество заболевших

По данным оперативного штаба, на 11 июля в Якутии выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. — г. Якутск – 51 случай,

— Алданский район – 7 случаев,

— Нерюнгринский, Жиганский районы по 6 случаев,

— Мирнинский район – 5 случаев,

— Вилюйский район – 4 случая,

— Верхневилюйский район – 3 случая,

— Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 2 случая,

— Верхоянский, Нюрбинский, Томпонский, Хангаласский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2816 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 215 179 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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