В Жиганском центре соцзащиты проживают 35 человек

В Жиганском комплексном центре социальной защиты прошли мероприятия декады

инвалидов

В рамках объявленной декады инвалидов в ГКУ РС(Я) «Жиганский комплексный

центр социальной защиты населения при министерстве труда и социального

развития Республики Саха (Якутия)» с целью привлечения внимания

общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями прошел цикл

тематических мероприятий.

Сегодня в комплексном центре постоянно проживают 35 престарелых и инвалидов,

действует 5 коек для дневного пребывания.

Мероприятия декады начались с открытия в комплексном центре дневного

стационара, в котором для престарелых и инвалидов улуса будут проводиться

занятия по ЛФК, массаж, музыкальная терапия, трудотерапия, психологические

тренинги.

Далее получатели социальных услуг Комплексного центра посетили проведенные в

ДЮСШ выставки прикладного искусства и мастер-классы.

В рамках декады проводились спортивные игры, включавшие в себя такие виды

состязаний как турнир по русским шашкам, бильярд, стрельба. В играх

соревновались как престарелые и инвалиды – жители района, так и получатели

социальных услуг комплексного центра.

Победителями из числа проживающих стационарного учреждения стали Дьяконов

Иван, занявший 1 место и Эркин Шадрин-Сидоров, занявший 2 место в

соревнованиях по стрельбе, Федоров Роман в номинации «Лучший удар», Эркин

Шадрин-Сидоров в номинации «Подряд забитые шары» в соревнованиях по

бильярду.

Также престарелые и инвалиды совместно с обществом «Дьулуур» сшили балаклавы

для мобилизованных, участвовали в концерте.

Завершение декады пришлось на 10 декабря и сопровождалось красочным

концертом и фуршетом. Как отметили сами получатели социальных услуг, неделя

выдалась интересной, позитивной, насыщенной. Они получили радостные эмоции и

незабываемые впечатления.