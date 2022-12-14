В Жиганском центре соцзащиты проживают 35 человек
В Жиганском комплексном центре социальной защиты прошли мероприятия декады
инвалидов
В рамках объявленной декады инвалидов в ГКУ РС(Я) «Жиганский комплексный
центр социальной защиты населения при министерстве труда и социального
развития Республики Саха (Якутия)» с целью привлечения внимания
общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями прошел цикл
тематических мероприятий.
Сегодня в комплексном центре постоянно проживают 35 престарелых и инвалидов,
действует 5 коек для дневного пребывания.
Мероприятия декады начались с открытия в комплексном центре дневного
стационара, в котором для престарелых и инвалидов улуса будут проводиться
занятия по ЛФК, массаж, музыкальная терапия, трудотерапия, психологические
тренинги.
Далее получатели социальных услуг Комплексного центра посетили проведенные в
ДЮСШ выставки прикладного искусства и мастер-классы.
В рамках декады проводились спортивные игры, включавшие в себя такие виды
состязаний как турнир по русским шашкам, бильярд, стрельба. В играх
соревновались как престарелые и инвалиды – жители района, так и получатели
социальных услуг комплексного центра.
Победителями из числа проживающих стационарного учреждения стали Дьяконов
Иван, занявший 1 место и Эркин Шадрин-Сидоров, занявший 2 место в
соревнованиях по стрельбе, Федоров Роман в номинации «Лучший удар», Эркин
Шадрин-Сидоров в номинации «Подряд забитые шары» в соревнованиях по
бильярду.
Также престарелые и инвалиды совместно с обществом «Дьулуур» сшили балаклавы
для мобилизованных, участвовали в концерте.
Завершение декады пришлось на 10 декабря и сопровождалось красочным
концертом и фуршетом. Как отметили сами получатели социальных услуг, неделя
выдалась интересной, позитивной, насыщенной. Они получили радостные эмоции и
незабываемые впечатления.
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