В жиганских школах детям не давали рыбу, яйца, фрукты и овощи…

Директора образовательных учреждений по инициативе прокуратуры Жиганского района привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства об организации питания учащихся, сообщает тгк Прокуратуры РС(Я).

Прокуратура Жиганского района провела проверку организации питания учащихся в образовательных организациях района. По итогам проверки в МБОУ «Линдинская малокомплектная ООШ» и МБОУ «Бестяхская малокомплектная ООШ» выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии в меню школьников рыбы, яиц, сыра, творога, кисломолочных продуктов, фруктов, овощей. Меню не утверждалось руководителями образовательных учреждений. Указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии контроля за питанием детей со стороны руководителей школ. В связи с выявленными нарушениями в отношении директоров указанных образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и внесены представления об устранении нарушений закона. По итогам рассмотрения мер реагирования нарушения устранены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 директорам школ назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей каждому.