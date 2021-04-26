В Жиганске состоялся субботник

24 апреля жители села Жиганск вышли на субботник по уборке снега на стадионе. Он был приурочен к Всероссийскому субботнику, Году здоровья в Якутии и Году физической культуры и спорта в Жиганском районе.

На субботник вышли волонтёры, работники учреждений и организаций села, а также участники праймериз под руководством председателя районного собрания депутатов (Суглан) муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район», члена партии «Единая Россия» Вадима ТАРАСЕНКО. К ним присоединились молодежь села, школьники и даже дошкольники, которых привели родители.

Несмотря на обильные осадки в виде мокрого снега, удалось расчистить большую часть беговой дорожки.

Следующий субботник запланирован 27 апреля — в День республики.