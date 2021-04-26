26.04.2021
11:45
93

Якутия

В Жиганске состоялся субботник

24 апреля жители села Жиганск вышли на субботник  по уборке снега на стадионе.   Он был приурочен к Всероссийскому субботнику, Году здоровья в Якутии и Году физической культуры и спорта в Жиганском районе.

На субботник вышли волонтёры, работники учреждений и организаций села, а также участники праймериз под руководством председателя районного собрания депутатов (Суглан) муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район», члена партии «Единая Россия» Вадима ТАРАСЕНКО. К ним присоединились молодежь села, школьники и даже дошкольники, которых привели родители.

Несмотря на обильные осадки в виде мокрого снега,  удалось расчистить большую часть беговой дорожки.

Следующий субботник запланирован  27 апреля  — в День республики.

«Под эгидой Здоровья и Спорта жиганцы вышли на Всероссийский субботник, несмотря на снегопад. Силами неравнодушных жителей наслега стадион будет подготовлен для игр детей и занятий спортом населения», — подчеркнул Вадим Тарасенко.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх