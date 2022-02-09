В Жиганске откроют этнокультурный центр и обновленную ДШИ

Первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин 8 февраля принял участие в отчете органов исполнительной власти в Жиганском районе. Отчет состоялся в режиме видеосвязи.

В 2020 году Владислав Левочкин принял участие в отчете в Жиганском районе офлайн. В этом году первый замминистра отметил, какая работа была проведена за минувшие два года.

— За два года проделана большая работа по укреплению материально-технической базы Жиганской детской школы искусств, и еще большая предстоит в этом году. Район выделил учреждению каменное здание, принадлежавшее общеобразовательной школе. По национальному проекту «Культура» в этом году предусмотрено 35 млн 271 тыс.руб., в том числе 33 млн 155 тыс. из федерального бюджета, на ремонт. Соглашение с районом о передаче средств уже подписано, с 15 февраля начнутся закупочные процедуры, — рассказал Владислав Левочкин.

Также он отметил, что в 2022 году завершается строительство Этнокультурного центра «Эйгэ» в селе Жиганск. Завершены работы свайного фундамента, цокольного перекрытия, каркаса, возводятся стены, перекрытия и внутренние перегородки. Завезены необходимые строительные материалы: бетонные блоки, плиты перекрытия и т.д. Как рассказал Левочкин, в 2021 году работы, к сожалению, были приостановлены в связи с отсутствием финансирования, но в этом году все необходимые средства — 160 млн. 319 тыс. руб. предусмотрены.

— Символично, что именно в этом году, когда Жиганску исполняется 390 лет, исполнится мечта многих поколений жиганцев, и они смогут проводить мероприятия в новом этнокультурном центре и воспитывать в своих детях прекрасное в обновленной школе искусств, — заключил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии.