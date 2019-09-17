В Жиганске чуть не сгорел жилой дом

17 сентября в 14:56 (по якутскому времени) поступило сообщение о пожаре по адресу с. Жиганск, ул. Октябрьская, 47 в деревянном жилом доме. По прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-1 по охране села Жиганск из-под дома шел густой дым, создалась угроза распространения огня по всему зданию, огнем было охвачено цокольное перекрытие первого этажа на территории 12 кв.м. На тушение возгорания было привлечено 15 человек личного состава и 2 единицы техники государственной противопожарной службы республики. Было не допущено распространение огня по всему зданию. Благодаря умелым действиям пожарных ПЧ-1 пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Эвакуировано 8 человек. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.