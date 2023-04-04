04.04.2023
17:05
542

Происшествия

В жестком ДТП пострадали четыре пассажира

В Якутске в жестком ДТП пострадали четыре пассажира: Все пострадавшие госпитализированы

4 апреля в 07:30 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на 20 км. РАД «Нам» произошло ДТП.

Установлено, что в то утро водитель на «Тойоте Вокси», следуя со стороны Тулагино в Якутск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным «Ниссаном Прессаж».

Бригада скорой помощи доставила четырех пассажиров «Ниссана» в медучреждение с травмами. Все были госпитализированы.

50-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты» имеет водительское удостоверение категории A,A1,B,B1,C,C1, M, стаж с 1994 года. К административной ответственности в течение года привлекался один раз за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Состояние опьянения не установлено. Автомобиль принадлежит водителю.

«Проводится административное расследование», — сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

ДТП с пострадавшими 
Фото: пресс-службы
Источник: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх