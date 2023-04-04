В Якутске в жестком ДТП пострадали четыре пассажира: Все пострадавшие госпитализированы

4 апреля в 07:30 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на 20 км. РАД «Нам» произошло ДТП.

Установлено, что в то утро водитель на «Тойоте Вокси», следуя со стороны Тулагино в Якутск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным «Ниссаном Прессаж».

Бригада скорой помощи доставила четырех пассажиров «Ниссана» в медучреждение с травмами. Все были госпитализированы.

50-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты» имеет водительское удостоверение категории A,A1,B,B1,C,C1, M, стаж с 1994 года. К административной ответственности в течение года привлекался один раз за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Состояние опьянения не установлено. Автомобиль принадлежит водителю.

«Проводится административное расследование», — сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».