Происшествия
В жестком ДТП пострадали четыре пассажира
В Якутске в жестком ДТП пострадали четыре пассажира: Все пострадавшие госпитализированы
4 апреля в 07:30 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на 20 км. РАД «Нам» произошло ДТП.
Установлено, что в то утро водитель на «Тойоте Вокси», следуя со стороны Тулагино в Якутск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным «Ниссаном Прессаж».
Бригада скорой помощи доставила четырех пассажиров «Ниссана» в медучреждение с травмами. Все были госпитализированы.
50-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты» имеет водительское удостоверение категории A,A1,B,B1,C,C1, M, стаж с 1994 года. К административной ответственности в течение года привлекался один раз за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Состояние опьянения не установлено. Автомобиль принадлежит водителю.
«Проводится административное расследование», — сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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