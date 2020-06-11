11.06.2020
20:35
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Экономика

В ЖДЯ проверили инфраструктуру от Нерюнгри до Нижнего Бестяха

В  АО «АК «ЖДЯ» под председательством генерального директора Василия Шимохина проведен  ежегодный  весенний комиссионный осмотр инфраструктуры Нерюнгри-грузовая – Нижний Бестях. Первостепенное значение комиссия уделила вопросам обеспечения безопасности движения поездов в подразделениях компании.   В ходе рабочей поездки проведен детальный осмотр всех объектов инфраструктуры для  определения соответствия фактического состояния элементов пути, стрелочных переводов, железнодорожных переездов, устройств сигнализации и связи, искусственных сооружений.  

Определены профилактические мер, необходимые для предупреждения появления неисправностей, угрожающих безопасности движения  поездов.  В задачи комиссии также входило  получение объективной  комплексной  оценки объектов инфраструктуры и  выявления несоответствия требованиям нормативных документов и инструкций,  разработка и реализация в летний период корректирующих мер по устранению   выявленных несоответствий и определение  объёма ремонтно – путевых работ. По результатам осмотра установленные скорости движения приведены  к фактическому состоянию пути. Комиссия провела  оценку качества проведения ежемесячных комиссионных осмотров по станциям и разъездам.

Уделено особое внимание эстетическому содержанию станций, прилегающих территорий,  и  определению  мер по улучшению условий труда для работников компании.

В ходе проведения осмотра ревизорским аппаратом и  специалистами была дана  оценка  организации  работы в службах пути, сигнализации и связи,  перевозок, энергомеханической, в вагонно – пассажирском и локомотивном хозяйстве.

 «На участке от станции Нерюнгри-грузовая  до  станции Нижний Бестях было осмотрено  22 станции, проверено 800 км главного хода, 347 стрелочных перевода,  25 железнодорожных переезда, 756 больших и малых мостов, 37 дизельных электроустановок.  В 2019 году введены в постоянную эксплуатацию 9 станций, железнодорожных переездов, мостов и труб на участке Томмот – Нижний Бестях. Все станции оборудованы устройствами микропроцессорной централизации МПЦ «Ebiloсk-950». Включено в работу 6 газотурбинных установок для электроснабжения постов ЭЦ, общежитий, отопления и освещения жилых домов» — отметил главный ревизор АО «АК «ЖДЯ» Василий Исаев.

Он добавил, что по результатам комиссионных осмотров 2019 года, для улучшения состояния железнодорожного пути  было уложено в путь  деревянных шпал 5292 штуки, отсыпано 70458 кубов щебня, и 13020 кубов отсева. Для укрепления земляного полотна и отсыпку зауженных мест было использовано 28950 кубов скальной породы.

Итогом проделанной  работы стало значительное улучшение  состояния пути в 2020 году — балловая  оценка составила 57 баллов при плане 103 балла.  

Главный ревизор подчеркнул, что  члены комиссии высоко оценили работу по ремонтам пути, проводимыми собственными силами   и подготовке к вводу новых обустройств электрической централизации станций.

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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