27.04.2021
12:00
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Спорт

В ЖДЯ провели соревнования по мас-рестлингу

В субботу, 24 апреля,  в спорткомплексе «Локомотив» в Алдане состоялись соревнования по мас-рестлингу, проведенные   в рамках XIII внутрикорпоративной спартакиады АО «АК «ЖДЯ».

В состязаниях приняли участие 5 команд:  «Управленцы», «Инженерный корпус», «Локомотив», «Служба пути» и «Вагонно-пассажирская служба».

Соревнования проходили в двух весовых категориях: до 75 кг и свыше 75 кг.

В этом году состязания по мас-рестлингу проводятся в третий раз, начиная с 2017 года, и  в третий раз подряд в общекомандном зачете безоговорочно 1 место занимает команда службы пути в составе Алексея НИКИТИНА и Юрия КУТУЗОВА.

На 2 месте заслуженно расположилась команда вагонно-пассажирской службы в составе Мирослава БУБЯКИНА и Виктора ШАРИНА.

3 место досталось команде «Управленцы», которую представляли Василий БАБИНОВ и Валерий АВЕЛОВ.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и сертификатами номиналом 2500, 2000 и 1500 рублей от магазина «ДНС».

По итогам трех видов соревнований (лыжные гонки, волейбол и мас-рестлинг)  в общем зачете лидирует команда «Служба пути», второе и третье делят команды «Вагонно-пассажирская служба» и «Инженерный корпус», на третьем месте – команда «Локомотив».

Руководство и профсоюзный комитет Акционерной компании «Железные дороги Якутии» благодарят главного судью соревнований Сергея СВЕЧНИКОВА, за профессиональное проведение соревнований.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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