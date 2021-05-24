В ЖДЯ провели соревнования по бильярду
В субботу, 22 мая, в Алдане в бильярдном клубе «Cosa Nostra» состоялись соревнования по бильярду, проведенные в рамках XIII внутрикорпоративной спартакиады АО «АК «Железные дороги Якутии».
В состязаниях приняли участие 6 команд: «Управленцы», «Инженерный корпус», «Локомотив», «Служба пути», «Вагонно-пассажирская служба» и «Служба перевозок».
Сильнейшими в этом виде соревнований стала команда службы пути в составе Владимира Апанаскевича и Сергея Плотникова.
2 место заняла команда «Управленцы» в составе Ивана Антипова и Игоря Ермолаева.
На 3 месте расположилась команда «Служба перевозок»», которую представляли Николай Оконешников и Александр Широков.
Главный судья соревнований — Оганнисян Севак Гамлетович.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и сертификатами от магазина «ДНС» номиналом на 1500, 2000, 2500 рублей.
По итогам шести видов соревнований в общем зачете лидирует команда «Служба пути», на втором месте закрепилась команда «Инженерный корпус» и на третьем месте — команды «Локомотив» и «Вагонно-пассажирская служба».
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