В ЖДЯ провели соревнования по бильярду

В субботу, 22 мая, в Алдане в бильярдном клубе «Cosa Nostra» состоялись соревнования по бильярду, проведенные в рамках XIII внутрикорпоративной спартакиады АО «АК «Железные дороги Якутии».

В состязаниях приняли участие 6 команд: «Управленцы», «Инженерный корпус», «Локомотив», «Служба пути», «Вагонно-пассажирская служба» и «Служба перевозок».

Сильнейшими в этом виде соревнований стала команда службы пути в составе Владимира Апанаскевича и Сергея Плотникова.

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2 место заняла команда «Управленцы» в составе Ивана Антипова и Игоря Ермолаева.

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На 3 месте расположилась команда «Служба перевозок»», которую представляли Николай Оконешников и Александр Широков.

Главный судья соревнований — Оганнисян Севак Гамлетович.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и сертификатами от магазина «ДНС» номиналом на 1500, 2000, 2500 рублей.

По итогам шести видов соревнований в общем зачете лидирует команда «Служба пути», на втором месте закрепилась команда «Инженерный корпус» и на третьем месте — команды «Локомотив» и «Вагонно-пассажирская служба».