В ЖДЯ провели плановый осмотр объектов от Нерюнгри-грузовая до Нижнего Бестяха

В ЖДЯ провели плановый комиссионный осмотр инфраструктуры Нерюнгри-грузовая – Нижний Бестях.

В АО «АК «ЖДЯ» под председательством генерального директора Василия Шимохина проведен ежегодный весенний комиссионный осмотр инфраструктуры Нерюнгри-грузовая – Нижний Бестях. Первостепенное значение комиссия уделила вопросам обеспечения безопасности движения поездов в подразделениях компании. В ходе рабочей поездки проведен детальный осмотр всех объектов инфраструктуры для определения соответствия фактического состояния элементов пути, стрелочных переводов, железнодорожных переездов, устройств сигнализации и связи, искусственных сооружений.

Определены профилактические мер, необходимые для предупреждения появления неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов. В задачи комиссии также входило получение объективной комплексной оценки объектов инфраструктуры и выявления несоответствия требованиям нормативных документов и инструкций, разработка и реализация в летний период корректирующих мер по устранению выявленных несоответствий и определение объёма ремонтно – путевых работ. По результатам осмотра установленные скорости движения приведены к фактическому состоянию пути. Комиссия провела оценку качества проведения ежемесячных комиссионных осмотров по станциям и разъездам.

Уделено особое внимание эстетическому содержанию станций, прилегающих территорий, и определению мер по улучшению условий труда для работников компании.

В ходе проведения осмотра ревизорским аппаратом и специалистами была дана оценка организации работы в службах пути, сигнализации и связи, перевозок, энергомеханической, в вагонно – пассажирском и локомотивном хозяйстве.

«На участке от станции Нерюнгри-грузовая до станции Нижний Бестях было осмотрено 22 станции, проверено 800 км главного хода, 347 стрелочных перевода, 25 железнодорожных переезда, 756 больших и малых мостов, 37 дизельных электроустановок. В 2019 году введены в постоянную эксплуатацию 9 станций, железнодорожных переездов, мостов и труб на участке Томмот – Нижний Бестях. Все станции оборудованы устройствами микропроцессорной централизации МПЦ «Ebiloсk-950». Включено в работу 6 газотурбинных установок для электроснабжения постов ЭЦ, общежитий, отопления и освещения жилых домов» — отметил главный ревизор АО «АК «ЖДЯ» Василий Исаев.

Он добавил, что по результатам комиссионных осмотров 2019 года, для улучшения состояния железнодорожного пути было уложено в путь деревянных шпал 5292 штуки, отсыпано 70458 кубов щебня, и 13020 кубов отсева. Для укрепления земляного полотна и отсыпку зауженных мест было использовано 28950 кубов скальной породы.

Итогом проделанной работы стало значительное улучшение состояния пути в 2020 году — балловая оценка составила 57 баллов при плане 103 балла.

Главный ревизор подчеркнул, что члены комиссии высоко оценили работу по ремонтам пути, проводимыми собственными силами и подготовке к вводу новых обустройств электрической централизации станций.