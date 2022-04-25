Железнодорожники Якутии сделали ход конем

В минувшую субботу, 23 апреля, в Культурном центре АО «АК «ЖДЯ» в г. Алдане в рамках XIV Спартакиады Акционерной компании «Железные дороги Якутии », прошел турнир по шахматам и шашкам.

В турнире приняли участие 7 команд – «Служба капитального строительства», «Служба перевозок», «Вагонно-пассажирская служба», «Служба пути», «Локомотивная служба», «Инженерный корпус» и «Аппарат управления.

По результатам 24 интеллектуальных поединков места распределились следующим образом:

По шахматам:

1 место – «Инженерный корпус» (Дмитрий Игнатьев и Людмила Ефимович);

2 место – «Локомотивное депо» (Николай Сидоров);

3 место – «Аппарат управления» (Иван Антипов и Елена Королева).

По шашкам:

1 место – «Вагонно-пассажирская служба» (Радион Шадрин и Туяра Кардашевская);

2 место – «Инженерный корпус» (Александр Шамаев и Виктория Амирова – Лобачёва);

3 место – «Служба пути» (Николай Оконешников и Мария Митькина).

Победители были награждены почетными грамотами и денежными сертификатами на приобретения бытовой техники.

По итогам трех видов соревнований лидерство сохраняет команда «Инженерный корпус», на втором месте команда «Локомотив» и тройку лидеров замыкает команда «Служба пути».

От имени руководства и профсоюзного комитета АО «АК «ЖДЯ» выражаем благодарность судье соревнований Кадыру Казакбаеву за объективное судейство.

Поздравляем победителей за успешные игры !