17.03.2020
17:15
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Экономика

В ЖДЯ продолжают усиливать противовирусные меры

В целях предупреждения завоза коронавирусной инфекции распоряжением генерального директора Акционерной  компании «Железные дороги Якутии»  от 05 февраля  2020 года №31 продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса. 

По информации  начальника медицинской службы АО «АК «ЖДЯ» Татьяны  Беляковой  в усиленном режиме проводится  дезинфекция в поездах и на вокзалах с применением активных дезинфицирующих средств.  Специальными дезсредствами каждые четыре часа обрабатываются поручни пассажирских вагонов, столы, сиденья, ручки дверей и прочие поверхности на вокзалах и в пассажирских вагонах, проветриваются пассажирские помещения. В феврале проведена внеплановая ревизия систем вентиляции пассажирских вагонов и вокзалов. На вокзалах Алдан, Томмот, Н-Бестях для пассажиров транслируется ролик и звуковое сообщение  о профилактике коронавируса.

Ежесменно с  работниками вокзалов, а с поездными бригадами перед заступлением в рейс  проводится инструктаж по профилактике коронавируса.  

Работники вокзалов и поездных бригад  обеспечены одноразовыми масками, перчатками, кожными антисептиками. В компании имеется необходимый  запас  дезинфицирующих средств,  бытовой химии, туалетного и хозяйственного мыла, масок, перчаток, антисептиков.  Железнодорожные вокзалы обеспечены  бесконтактными инфракрасными термометрами. Кроме того, в настоящее время  в местах массового скопления людей устанавливаются ультрафиолетовые передвижные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха. 

Силами работников медцентра компании обеспечивается контроль за состоянием здоровья работников. 

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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