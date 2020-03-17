В ЖДЯ продолжают усиливать противовирусные меры

В целях предупреждения завоза коронавирусной инфекции распоряжением генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» от 05 февраля 2020 года №31 продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса.

По информации начальника медицинской службы АО «АК «ЖДЯ» Татьяны Беляковой в усиленном режиме проводится дезинфекция в поездах и на вокзалах с применением активных дезинфицирующих средств. Специальными дезсредствами каждые четыре часа обрабатываются поручни пассажирских вагонов, столы, сиденья, ручки дверей и прочие поверхности на вокзалах и в пассажирских вагонах, проветриваются пассажирские помещения. В феврале проведена внеплановая ревизия систем вентиляции пассажирских вагонов и вокзалов. На вокзалах Алдан, Томмот, Н-Бестях для пассажиров транслируется ролик и звуковое сообщение о профилактике коронавируса.

Ежесменно с работниками вокзалов, а с поездными бригадами перед заступлением в рейс проводится инструктаж по профилактике коронавируса.

Работники вокзалов и поездных бригад обеспечены одноразовыми масками, перчатками, кожными антисептиками. В компании имеется необходимый запас дезинфицирующих средств, бытовой химии, туалетного и хозяйственного мыла, масок, перчаток, антисептиков. Железнодорожные вокзалы обеспечены бесконтактными инфракрасными термометрами. Кроме того, в настоящее время в местах массового скопления людей устанавливаются ультрафиолетовые передвижные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Силами работников медцентра компании обеспечивается контроль за состоянием здоровья работников.