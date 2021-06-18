18.06.2021
17:20
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Красота & Здоровье

В ЖДЯ поздравили медиков

Сегодня, 18 июня, в  преддверии  профессионального праздника,    медики акционерной компании «Железные дороги Якутии» принимали поздравления.

Врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, технический персонал Медицинского центра АО «АК «ЖДЯ» от имени коллектива железнодорожников с Днем медицинского работника поздравил генеральный директор Василий Шимохин. Он выразил слова благодарности и признательности за профессионализм и верность профессии,  за самоотверженный труд на благо здоровья не только железнодорожников, но и населения Алданского района. Он отметил, что в медицинской службе компании сформировался сплоченный коллектив  высококлассных специалистов, опытных и  преданных своему делу людей, которые в сложный период пандемии стояли на страже здоровья своих коллег-железнодорожников и противостояли распространению коронавирусной инфекции. 

С пожеланиями крепкого здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия вместе с заместителем генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимиром Мирошником они вручили сотрудникам медицинского центра цветы и десерты к чаю. 

С музыкальным поздравлением в адрес  медиков  выступил вокальный ансамбль АО «АК «ЖДЯ». 

Медицинский центр АО «АК «ЖДЯ» создан в 2013 году. Руководитель Медцентра – главный врач Татьяна Белякова, она стояла у истоков создания и вложила много труда и души в его обустройство и техническое обеспечение.

Медицинский центр АО «АК «ЖДЯ»  является сегодня без преувеличения самым передовым в Алданском районе в плане технической оснащенности и может похвастаться широким выбором специалистов. 

За помощью к нашим врачам обращаются не только работники АО «АК «ЖДЯ» но и местные жители. 

От имени всех работников акционерной компании «Железные дороги Якутии» поздравляем наших медиков с профессиональным праздником!

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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