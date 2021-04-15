В ЖДЯ подведены итоги конкурса по охране труда

В Акционерной компании «Железные дороги Якутии» подведены итоги конкурса среди монтеров и бригадиров пути на знание требований охраны труда при производстве работ на железнодорожных путях.

Конкурс проводился в рамках месячника по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда, с целью проверить знания в области охраны труда при производстве работ на железнодорожных путях, привлечь общественное внимание к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, активизации и совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда, поощрения положительного опыта в сфере охраны труда, повышения заинтересованности работников в соблюдении требований охраны труда.

В конкурсе приняли участие 22 монтера и бригадира пути из трех дистанций пути АО «АК «ЖДЯ». Участникам конкурса было предложено за 30 минут письменно ответить на 15 вопросов. За каждый правильный ответ участник получал по 1 баллу,

По итогам выполнения конкурсных заданий, набрав 14 баллов из 15 возможных, стал монтер пути дистанции пути №2 Семен Жирков. 2 место занял монтер пути дистанции пути №1 Владимир Ванчугов, он набрал 13 баллов за 9 минут. 3 место досталось бригадиру пути дистанции пути №1 Евгению Тархову, который тоже набрал 13 баллов, но выполнил задание за 14 минут, уступив по времени Владимиру Ванчугову.

Победитель конкурса Семен Жирков награжден дипломом 1 степени и денежным вознаграждением в размере 5000 рублей.

Призеры конкурса Владимир Ванчугов и Евгений Тархов награждены дипломами 2 и 3 степени соответственно и денежным вознаграждением по 4000 тысячи рублей.

От имени руководства компании «Железные дороги Якутии» благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей и призеров с достойным результатом.