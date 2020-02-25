В ЖДЯ отпраздновали 23 февраля

Праздник боевого духа и отличного настроения создали женщины, работающие в головном офисе акционерной компании «Железные дороги Якутии», своим коллегам-мужчинам накануне 23 Февраля.

Сценарий мероприятия был продуман заранее и включал в себя предварительную выдачу повесток сильной половине коллектива. В шуточной форме, но не терпящей отсрочки, мужчинам предлагалось «явиться на построение по адресу: г.Алдан, Маяковского, 14 для прохождения особо срочной службы и празднования Дня защитника Отечества. При себе иметь: хорошее настроение, боевой дух и позитивный настрой».

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Ну разве можно было отказаться при таком приглашении от приятного концерта, организованного силами женского батальона?! Никак нет! Тем более, что утро этого дня началось с «медицинского осмотра» каждого мужчины, входящего в офис. Шикарная «медсестра» Наталья Кузнецова в белоснежном халатике с помощью единомышленниц, одетых в защитного цвета форму, измеряла давление «всяк входящему», интересовалась о самочувствии, температуре тела и настроении. Конечно, такое пристальное внимание очаровательных женщин сразу повысило градус работоспособности железнодорожников.

Ну а военно-полевое представление в духе фронтового концерта, проведенное в актовом зале по окончании рабочего дня, настроило мужчин по-боевому провести предстоящие выходные и праздничные дни. Как всегда, был в ударе ансамбль «Жемчужное достояние Якутии». В специально пошитой к этому дню военной форме его участницы хором исполнили песню, придав особую торжественность моменту.

А затем последовала веселая постановка, связанная с призывам в армию… женской половины коллектива АК ЖДЯ. Марина Магдич в роли секретарши за печатной машинкой отстукивала приказы, громко комментируя свою работу, не забывая про ТЧК.