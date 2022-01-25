В «ЖДЯ» начал работу сервис клиентской поддержки

В Акционерной компании «Железные дороги Якутии» начал работу сервис клиентской поддержки. Сотрудник АО «АК «ЖДЯ» предоставит полную информацию об услугах, предлагаемых АО «АК «ЖДЯ». Через сервис клиентской поддержки можно заказать перевозку с использованием инфраструктуры и подвижного состава АО «АК «ЖДЯ», заказать предварительный расчет стоимости перевозки, по номеру вагона или контейнера уточнить местонахождения Вашего груза и ориентировочный срок прибытия груза на станцию назначения, получить другую информацию, связанную с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

«Основной задачей клиентского центра является информационное обслуживание клиентов. С помощью сервиса клиентской поддержки мы хотим повысить качество обслуживания грузополучателей и грузоотправителей, оперативно решать проблемные вопросы, которые возникают у клиентов по организации перевозки грузов» — сказал начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов.

Клиенты могут обратиться в сервис клиентской поддержки по тел. 8(4112) 31-80-81 доб. 7107 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 местного времени или отправив запрос на эл. адрес IvanovaIS@rw-y.ru