В Жатайской школе искусств такого никогда не было!

Заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина проверила качество поступивших в Детскую школу искусств Жатая музыкальных инструментов. Партия инструментов и оборудования поступила в школу в рамках национального проекта «Культура».

В 2021 году в школу поступила большая музыкальных инструментов: три фортепиано «Амедеус», саксофоны, флейты, балалайки, хоровые станки, учебная литература, музыкальная аппаратура и пр. Но главным приобретением школы стал рояль «Амедеус».

— Для учеников школы — это большое событие, поскольку такая крупная поставка здесь впервые. Общая сумма финансирования в рамках национального проекта составила 5,2 млн рублей, из них 4,6 млн — федеральные средства, 400 тыс — республиканские, 180 тыс внесены из муниципального бюджета. Сегодня мы послушали звучание инструментов, оценили звучание рояля. Очень порадовала воспитанница школы, начинающая пианистка Полина Тулаева, вместе со своим педагогом и мамой Ириной Александровной Тулаевой исполнившая фортепианные ансамбли на новых инструментах. Полина лауреат первой степени всероссийского конкурса «Волшебство звука», республиканского «Новые имена», «Музыка для всех» и др. Уверена, что теперь благодаря новым инструментам дети Жатайской школы искусств смогут достигать новых уровней профессионального мастерства, — отметила Марина Силина.

По словам директора школы Оксаны Пресняковой, износ музыкальных инструментов составлял почти 80 %. Школа остро нуждалась в саксофонах для одного из старейших отделений духовых инструментов. Давно не обновлялась и музыкальная литература, сейчас нотной библиотекой школы будут пользоваться ученики всех отделений.

— Мы рады, что попали в национальный проект «Культура». Хочется поблагодарить тех, кто участвовал в отборе и реализации. Ни одна школа искусств не может себе позволить разово купить такое количество инструментов. Большая радость — звуковая аппаратура, которой в школе до этого не было, и, конечно же, рояль. Некоторые дети, проучившись несколько лет, не имели возможности заниматься на этом инструменте, сейчас ситуация изменится, — рассказала она.

Отметим, в этом году в рамках реализации национального проекта «Культура» музыкальные инструменты, оборудование, учебная и методическая литература поступили в девять детски школ искусств Якутии: Верхнеколымского улуса, г.Мирного, Амгинскую ДШИ им.А.А.Черемных, Бердигестяхскую ДШИ, Покровскую, ДШИ им. Ф.С. Аргунова Таттинского улуса, ДШИ г.Жатай, Верхневилюйскую ДШИ им. Н.И. Бойлохова, Батагайскую ДШИ. Всего на данные цели было предусмотрено 50,13 млн руб (43,98 из федерального, 3,82 из республиканского и 2,33 из муниципальных бюджетов). Освоение средств практически завершено. В 2019 г. в Якутии также были оснащены девять ДШИ.